「投資論壇ETF創富大趨勢」論壇 經濟日報邀專家分享如何投資

ETF成為新台灣之光，台灣ETF規模已在2024年中突破5.5兆元大關，躍居亞洲第三大、增速全球第一，台灣債券ETF規模更已是亞洲第一大、全球第四大。

近幾年台灣ETF規模逐月創新高，主要是符合天時、地利、人和。天時是台股、美股等主要股市迭創新高，股票型ETF大受歡迎，以及市場預期聯準會即將啟動降息，投資人提前進場卡位債券ETF；地利是投信公司接地氣，設計出緊扣投資人需求的「月配」、「低發行價」、「高股息」產品；人和是月配、低發行價、高股息產品正好符合台灣上班族低薪想靠小額投資加薪的想望，以及屆齡或已退休族群擔心高齡化趨勢，想為退休生活創造現金流等需求。

2024年最受投資人歡迎的兩大ETF產品是台股高股息ETF、債券ETF。展望2025年，高股息ETF、債券ETF會不會繼續紅到新的一年？2025年全新亮相的主動式ETF、 多資產ETF會不會是大黑馬？民眾該如何挑選、投資？

經濟日報舉辦「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」論壇，金管會主委彭金隆、經濟日報社長劉永平出席，並邀請群益投信資深基金經理人謝明志、復華投信新金融商品部投資經理彭衍翰、國泰投信投資長鄭立誠、投信投顧公會理事長暨元大投信董事長劉宗聖、統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛、富邦投信投資策略師徐翊達等專家出席讓民眾更知道如何挑選、投資。 經濟日報舉辦「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」論壇，金管會主委彭金隆（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影 經濟日報舉辦「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」論壇，經濟日報社長劉永平（圖）出席致詞。記者曾學仁／攝影

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