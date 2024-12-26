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00937B準備抄底？他趁年末「大量買進」壓低成本：死不退場

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論債券投資策略。聯合報系資料照片
網友討論債券投資策略。聯合報系資料照片

PTT網友熱議高收益債券ETF「00937B」是否適合年末抄底。有網友分享其對00937B的操作心得與策略。他指出，近期早盤00937B殖利率呈現下跌，但累積的債息收益仍然穩定。該網友表示，他已經持有大量00937B，並不斷買進以攤低成本，甚至在近日再度加碼，強調自己「死不退場」，希望能在年末前將成本壓低至每單位15元以下。

一名網友在PTT發文表示，他投資00937B的進退場策略相當明確，即使遭遇套牢也將繼續透過低點加碼的方式，藉由債息收益進行長期配置。他還樂觀地表示，希望年末的策略能為其帶來穩定的債息收入，並祝福其他「債蛙」族群能在年底收到「紅包」。此舉不僅展現了對00937B的信心，也引起其他網友對於債券ETF投資時機的討論。

對於是否適合抄底，有部分網友提醒投資人注意市場波動與潛在風險。他們指出，高收益債券的價格仍受利率政策與市場情緒影響，應根據自身的財務狀況與風險承受能力謹慎操作。不過，整體而言，年末布局債券ETF的想法在小資族群中仍頗受支持，特別是在追求穩定現金流的投資者中更為普遍。

其他人留言「可以抄了，債酸全部跑出來了」、「現在滿滿的債酸就可以逐步進場」、「就是一直買，幹嘛一直問，便宜就是買買買」、「抄！就是現在，抄，美債利率在相對高位了，除非你在等某特定價位」、「誰會知道底到了沒，殖利率你能接受就直接買」、「最近每天加碼，債券價位太好，但我覺得還能在蹲」、「當然繼續買啊只要美國不倒債怕啥」、「這兩年買新興市場債好太多了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00937B群益ESG投等債20+ ETF PTT 債券

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