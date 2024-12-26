買ETF更賺⋯他要取消勞退自提！過來人論戰分析兩者優劣

近日，PTT理財版一篇關於勞退自提與ETF投資的分析文章引起廣泛討論。發文網友透過詳細試算，探討不同稅率級距下勞退自提的適用性，以及與ETF投資相比的優缺點，並結合相關專家意見提供實務建議。他指出，勞退自提適合高稅率族群，但在特定情境下，選擇ETF投資可能帶來更高的報酬率。

一名網友在PTT發文分析勞退自提及投資ETF的差異，勞退自提的主要吸引力在於節稅及保證收益，但對於具備長期投資能力者，ETF投資的年化報酬率（如台灣0050的9.8%及美國QQQ的17.4%）在超過七到十四年後，往往能超越勞退的報酬率。基於此，他建議不同稅率族群選擇適當的退休理財方式，例如40%稅率者可考慮46歲前避免自提，並將資金投入ETF以追求更高報酬。

此外，他亦提及勞退自提的其他優勢，如強迫儲蓄與退休金月領機制，但他認為，透過信託基金設定提領條件，或投資於長期績效穩健的ETF，能在不依賴自提的情況下實現儲蓄與退休金增值目標。

原PO總結，對於具備投資能力及耐心的族群，選擇ETF投資可能是更優的退休理財方案，但對於無法承擔市場波動風險或需強迫儲蓄者，勞退自提仍具吸引力。

其他人留言「不能這樣比吧，理論上自提是無風險的投資ETF也沒有保證賺錢」、「正解隨便無腦0050大贏自提」、「不就是風險接受程度的問題」、「市面上所有ETF都拉出來看，20年年化報酬率超過10%的有幾個你知道嗎？」

不少人認為要將勞退自提所省下的稅收考慮進去，留言「就節稅多一個工具，能用就用，你說沒影響代表你賺太少，能節稅的地方能用則用」、「自提省的稅有考慮進去嗎？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。