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都是買00929為何有人能賺錢我卻賠錢？ 達人：因為買價不同啊！

聯合新聞網／ 財經雪倫
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

為什麼買同一檔ETF你賺錢我賠錢

答案很簡單：因為買價不同啊！

舉00929來說好了，如果雪友是發行價15元買，即使遇到配息縮水到0.05元，從上巿持有到現在拿到的股息有2.47元，持有成本為12.53元，即使00929股價掉到17元，不含息也還有13%資本利得

我再用前二天雪友私訊問我的00922為例，這位雪友的持有成本21.8元，前幾天她私訊請我給她信心問：「想要每月扣8000元存00922好嗎？」財經雪倫看了她的對帳單後回：「我的00922是在8月5號買的現在持有成本18.22元，我個人覺得你買的ETF價格有點高，可以用閒錢投資壓力比較不會這麼大。」

每個人的個性、背景、經濟壓力、需求都不同，我無法回覆她每月扣款的金額是否OK，但我覺得，用閒錢每月投資巿值ETF壓力會較小，我們無法預測股價漲跌，我相信她會買在21.8元代表對股巿未來有信心，只是因為盤整一時慌了，我想她今天看到00922的股價，臉上應該會再出現甜美的笑容。

投資就是這麼難預測所以才會建議用定期定額買在均價

常常不是產品不好，而是我們買的價格高又沒有耐心等它再創新高，持有過程心慌賣掉再來嫌產品。

巴菲特說過如果你不想持有一檔標的10年那連10分鐘都不要考慮！

如果已經確定投資目的是什麼也對產品有信心，接下來就是定期適時檢驗它的狀況是否如預期發展，如果投資標的變心或是有更好的選擇就是我們考慮換手的時候。（後面這句引用並小改自霍華.馬克斯的備忘錄）

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00922國泰台灣領袖50ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF 均價 巴菲特 資本利得 閒錢

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