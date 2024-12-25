00757僅花6年就躋身百元ETF、報酬527％！稀飯提1持股風險：可與00830或00971搭配互補

統一FANG+（00757）近期討論度居高不下！上半年搭上輝達列車，股價直線狂飆。台股8月後，逐漸低迷，此時，00757的腳步仍未停下，更一舉在12月5號突破百元大關，成為台股花費最少時間擠身百元俱樂部的ETF。

究竟00757有什麼過人之處？它如何篩選出如此強勢的成分股？如果你想要進場，又該怎麼做？這篇文章，稀飯將帶你深入了解00757的獨特魅力，並分享稀飯的投資建議！

基本資料

1、00757 統一FANG+ 5050將於2018年12月6號掛牌上市，至今已滿6年。發行價格為20元，直到2024年12月16號，股價來到105.4元，成立以來報酬高達527%。 2、00757追蹤「NYSE FANG+指數」，篩選至少10檔美國尖牙股作為其成分股，風險報酬等級為RR5。 3、00757是不分配收益的海外型ETF 4、00757保管銀行為玉山銀行，每年的經理費為0.85%，保管費則為0.18%。 5、00757的市值規模來到410.88億元，吸引超過5萬人投資

選股邏輯

00757採用「完全複製法」追蹤「NYSE FANG+指數」，盡可能複製指數的成分股、權重。

該指數聚焦於美國上市的高成長型科技股與非必需消費股，涵蓋多個熱門產業，包含社群媒體、電商、人工智慧、物聯網、電動車等科技領域。

接下來一起來看看00757目前的十大核心持股！

十大核心持股

經過層層篩選，00757的十大核心持股涵蓋六大頂尖科技趨勢巨頭臉書（Meta）、亞馬遜（Amazon）、蘋果（Apple）、網飛（Netflix）、谷歌（Google），以及4檔產業龍頭個股，博通（AVGO）、CrowdStrike（CRWD）、ServiceNow（NOW）及輝達（NVDA）。

由於採用平均加權法，因此10檔成分股的權重落在8-10％，不會過於偏重某一檔成分股，導致風險提高。

在這十檔成分股中，輝達以今年來172%的驚人漲幅，成為00757的最大貢獻者。

另外博通、網飛的漲幅也達到80-90%，其他成分股的漲幅則多數落在10-50%之間。因此00757能有今日百元的成績，輝達真的功不可莫！

在9月的調整中，00757剔除了特斯拉和雪花這兩檔個股，新增資安龍頭CrowdStrike以及全球資訊服務管理巨頭ServiceNow。

然而，未能搭上下半年特斯拉的漲勢，也反映出被動型ETF的限制之一，即無法及時捕捉市場短期熱點。

接下來，讓我們繼續回顧00757近六年來的精彩績效！

股價走勢圖

00757的股價在成立初期經歷了一段平穩期，直到2020年初開始顯現顯著的波動。疫情期間（2020年3月20日），股價一度下探至20.04元，成交量僅有200萬。

然而，隨著科技股的復甦，股價在2021年達到了階段性高峰，於2021年11月5號收盤價來到55.15元，也大幅增至972萬。

經歷2022年的市場修正後，00757在2023年底至2024年逐步走高，並於2024年12月5日突破百元大關，收盤價達101.15元，成為台股ETF中花費最短時間突破百元的產品，僅僅花費六年時間。

根據統一投信的數據顯示，不論單筆投入還是定期定額方式，00757的績效都顯著優於同類產品，尤其在持有兩年以上的長期績效中，穩居同類型第一名。

00757短期的波動較大盤更為劇烈，對市場變動的敏感性較高，因此更適合願意承擔風險的投資人。

稀飯早在00757股價約50-60元時便開始關注，但當時認為股價已接近高點，想再觀察一陣子，沒想到股價一路狂飆至70、80 元，如今更突破百元大關。

然而，稀飯至今仍未持有00757。這樣的經歷反映了單靠直覺或情緒來判斷股價高低，往往容易錯失良機。

因此，如果你也在考慮持有00757，但擔心股價過高而猶豫不決，可以嘗試採用定期定額的方式逐步買入，既能分散風險，也能避免一次性投入的壓力。

另外，00757的持股偏向軟體，若你想要持有硬體相關，也可以搭配國泰投信推出以追蹤費半指數的國泰費城半導體（00830），或者搭配野村推出的全產業研發龍頭ETF野村美國創新研發龍頭(00971）。均衡配置，可以進一步分散風險，同時捕捉不同產業、領域、的成長機會。

總結

機會點

1、投資美股，分散台股風險：如果你目前的持股以台股為主，投資00757可以有降分散地域風險。 2、投資美股科技龍頭：00757精選至少10檔美股尖牙股，其中包含輝達、博通等漲幅可觀的科技巨頭。 3、均衡加權分配：採用平均加權法，避免單一成分股過度集中，降低了個別股票波動帶來的風險。 4、最快突破百元的ETF：00757僅用六年即成為台股ETF百元俱樂部成員，是台股上成長速度最快的ETF之一。

注意點

1、成分股集中性高：00757僅包含10檔成分股，若單一個股波動劇烈，對 ETF 整體表現的影響可能較大。 2、無漲跌幅限制：由於為海外型 ETF，其股價波動較台股ETF劇烈，投資人需具備一定的承擔風險能力。 3、內扣費用相對較高：經理費和保管費分別為0.85%和0.18%，總成本相對於高股息、市值型ETF更高。 4、僅供參考，過往不代表未來保證：以上內容及各項數據僅供參考，過往績效、殖利率並不代表未來之表現或保證。

投資前務必依自身狀況、風險承受度，審慎評估再進行投資。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。