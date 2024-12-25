年底台股神龍擺尾、外資放假、聖誕行情！ 專家：00878+00922穩領息賺價差一把抓

聖誕節來臨，台股近期表現震盪。市場法人指出，由於外資放假過節，成交量有所縮減，但26日外資大戶逐步收假返場，美股恢復正常交易，加上年底作帳行情支撐，內資有望加大操作力度，1月還有多項話題加成，預期推升台股表示。在類股輪動、個股難以選擇的情況下，專家建議投資人可考慮配置具分散風險效果的市值型ETF。近期市場熱議的「市值配息王」國泰台灣領袖50（00922），便是兼具穩定與潛力的理想選擇。

市場法人表示，歷史數據顯示，美國標普500指數在每年最後5個交易日＋元旦後的前2個交易日，平均漲幅可達1.3%，這現象被市場稱為「聖誕老人行情」。由於台股跟美股連動性高，加上年底作帳行情、內外資同時點火，有望逐步推升台股走勢。展望1月，多重話題也將為市場注入活力，包括美國消費性電子展（CES）、台積電法說會、各大電子場尾牙陸續登場，輝達執行長黃仁勳也預計親赴台灣參加輝達尾牙感恩大會，這些熱點話題將為市場帶來新一波動能，預期將延續至農曆新年。

不過近期台股走勢震盪，類股輪動迅速，如何找出強勢股？ETF達人認為，投資人可透過購入ETF來簡化操作，買入一籃子股票分散風險，若是偏好穩定的現金流收入，有「國民ETF」之稱的國泰永續高股息（00878）是值得關注的選擇。即使在高股息ETF面臨降息風潮的背景下，00878依然表現穩健，顯示其在股票篩選上的卓越能力。00878最新受益人數超過155.5萬人，不僅再創新高，更是突破台股歷史最高的台積電155.1萬人，再寫台灣股民數天花板！

ETF專家進一步指出，市值型ETF在這波聖誕節至農曆年的走勢應會很吃香，能夠吃到整波台股攻勢，以「00878的妹妹」00922為例，該ETF延續00878的選股能力，同樣採用MSCI公司指數，聚焦台股大市值企業，並納入低碳轉型分數考量，早已剔除台塑四寶，成功避免被拖累，最近一次年化配息率達8.84%，表現遠超眾多高股息標的，成為愛領息＋想跟隨大盤趨勢的投資人的雙重優選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。