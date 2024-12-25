存股族年終紅包到手怎麼花？達人：市值型首推00922、銅板價帶來35.6%報酬

電信龍頭中華電信昨平安夜送給兩萬名員工聖誕大禮，臨時董事會通過獎勵金及加薪方案，連伙食跟交通津貼也一併提高，包括2萬元紅包、定額加薪2400元、津貼增加1600元，每人至少可領到24000元。

資產管理業者建議，拿到獎金先別急著花掉，如果單筆投入熱門ETF如00922，近1年報酬有35.6%，有機會把兩萬四放大到三萬二，多領8千元不香嗎！

ETF專家試算，國泰台灣領袖50（00922）根據官網公告，1年報酬率達到35.61%，如果看基金成立以來的表現，自2023年3月16日成立以來，儘管才一年多，就有高達53.35%的報酬率。

表現能如此亮眼，重點就是指數設計相當優異，緊跟台股大盤走勢，且50檔大市值的成分股中沒有傳統塑膠油電產業，相比其他市值型ETF仍有台塑四寶，00922眼光獨具，追蹤的國際MSCI指數獨具優勢。

存股達人補充，其實會選00922，不光是報酬表現突出，00922每年配息兩次，最近一次10月除息時，每單位配息1元，代表持有一張可領1000元，10張直接領1萬元，而且00922股價還在21元左右，估算持有10張也只要21萬，就可領1萬元！配息這麼高，報酬又這麼好，才能打動存股族！

資產管理業者則分析，台股一個月來在23000點左右震盪，雖多次因外資連假前出逃、聯準會明年降息更慢了等預期心態下稍微拉回，但可看到下檔有撐，顯見台股基本面良好，市場資金相當豐沛，明年降息雖然慢，但只要是降息環境，經濟就會相對寬鬆，有利挹注股市，00922因為是市值ETF，在台股多頭時受惠最大。

檢視00922的50檔成分股，堪稱台股領袖級大公司夢幻組合，有台積電、鴻海、聯發科、日月光投控等半導體龍頭；也有富邦金、國泰金、中信金等金融大咖；昨宣布加薪的中華電也在投組名單內，產業配置均勻，台股明年多頭輪動態勢明顯，記得加薪時，先理財再享受!善用市值型ETF投資理財，創造錢滾錢複利效果，幫自己預約10年後的幸福人生。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。