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00929降低配息是開第一槍、其他高股息將跟上？馬克：多頭才會有8~10%

聯合新聞網／ 拾趴馬克
高股息ETF長期來說殖利率維持5~6%就很不錯。股市示意圖／中央社
高股息ETF長期來說殖利率維持5~6%就很不錯。股市示意圖／中央社

2024年12月18日，00929復華台灣科技優息ETF公告每單位現金股利為0.05元，不少散戶投資因殖利率不如預期，憤而售出。

這檔標榜月配息的高息ETF，最新公告的現金殖利率僅達0.28%（年化殖利率：0.28%*12=3.36%)，與上個月的殖利率0.61%（年化殖利率：7.32%），相比之下大幅縮減1/2，甚至僅為半年前（2024年4月~7月）殖利率0.87%~0.93%（年化10.44%~11.16%）的1/3。

像00929這樣的高股息ETF調降配息率的機會可能會越來越高，高股息投資人不得不注意。

00929原本說好的9%~10%的配息率呢？

怎麼可以說變就變？簡直傷透投資人的心！有不少投資人，買進00929就是為了打造源源不絕的現金流，看到投信公布的低配息，難免失望落寞。

像00929這樣，無法配出8%以上高息的ETF將會越來越多，主要原因在於ETF的「配息來源」。

一般而言，配息來源包含以下三大部分：

1、股利所得

2、收益平準金

3、已實現資本利得

其中，「已實現資本利得」的影響最為顯著。

2024年初至年中，台股加權指數上漲近35%，許多高股息成分股在換股過程中實現了可觀的資本利得，並將這些收益以股利形式配發。

然而，隨著成分股（特別是消費性電子股）增長放緩，資本利得也隨之減少，自然影響了配息水準。

00929實現資本利得佔比

今年的6到8月，超過五成的股利來自「已實現資本利得」，反應之前的高現金殖利率來自股價上漲帶來的收益。

然而，進入11~12月「已實現資本利得」佔比來到0%，表示成分股未能帶來額外的資本利得，將導致00929的配息不如預期。

要維持10%配息率，兩大條件缺一不可

想要這些高息ETF每一次都配發出近10％的現金殖利率，就必須滿足兩個條件：

1、成分股的平均現金殖利率近10%

2、資本利得的平均報酬率近10%

唯有「長期」滿足這兩個條件，才能達到每一次近10%的配息率。

但高股息型ETF受限於選股範圍（通常涵蓋30～50檔）這麼多成分股中，表現必然有好有壞，當投資市場處於大多頭環境時，才有機會達成平均超過10%的資本利得。

此外，高股息型公司多為成熟企業，傾向將多餘資金配發為股利，而非選擇再投資成長。

因此，這類ETF在一開始的篩選中，即排除了成長潛力大的公司，導致其績效長期表現難以超越市值型ETF。

一般而言，高息ETF的長期現金殖利率約落在5%~6%，要持續保持高達8%~9%的水準非常困難。

高息ETF適合新手，但應避免誤解與風險

進入多頭年後，不少高股息ETF以8%~9%的高現金殖利率吸引了大量新手投資人。

這也不是什麼壞事，高息ETF對新手而言，有更好的理由參與投資，是很好的投資啟蒙。

不過，部分新手對高息ETF仍存在誤解，認為高息ETF可以穩定領取高息，甚至借信貸（4%~5%以上的利率）賺取中間的利差。

這樣操作風險就很高了！因為長期而言可能僅賺1%～2%的利差，但是卻要扛ETF的下跌風險。

小心！冒太高的風險賺取有限的報酬，長期下來可能會是一場空，投資新手還是要對金融工具有足夠的認識，再考慮使用槓桿。

◎本文內容已獲拾趴馬克授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00929復華台灣科技優息ETF 收益平準金 高股息

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