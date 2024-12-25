快訊

婚變頻傳！野生吳奇隆低調搭車 「1細節」洩婚姻現況

台灣今年首例萊姆病！傳染途徑、症狀、預防方法一次掌握

專訪／不死貓王唐嘉鴻奧運逆轉奪牌 解密與陸選手咬耳朵

台股年底「神龍擺尾」行情啟動？高股息ETF今年全GG！ 專家：00757表現亮眼

聯合新聞網／ 股股知識庫
台股示意圖。聯合報系資料照片
台股示意圖。聯合報系資料照片

2024年進入倒數，年尾的熱鬧也預告著台股又走完一年，而回顧台灣投資人最愛的ETF，不管是高股息、市值型還是產業型，到底一年的績效評比誰最好？展望年底到過年的時間，台股又會有什麼行情？今天一次搞懂。

2024 ETF定期定額績效排名：高股息全數陣亡

如果根據據證交所定期定額交易戶數的最新統計資料來看，可能要讓廣大股民失望，因為今年即便是多頭年，台股大盤爆漲5千點，但並不是每檔ETF的定期定額報酬率都能繳出正報酬，尤其是今年很熱門的明星級別高股息ETF。

從上表可以看到，據統計至12/23號，包含00919、00929、甚至是老牌的0056等高股息ETF通通交出含息負報酬，只有00878維持正報酬1.64%，等於定期定額了一年，漲幅可能還跑輸通膨

而最有趣的是，台股ETF在定期定額一年的績效排行中，表現最好的竟然是海外ETF的統一FANG+尖牙股ETF，接著是元大的標普五百ETF，然後才是科技股ETF與大家熟悉的 0050。

不過這也並不意外，作為這次AI產業爆發最為受惠的科技巨頭們，00757正好將其全數納入成分股，績效表現佳也是相當合理的事情。

而展望明年將是牛市以來的第三年，各大機構仍認為AI是全球市場的主旋律，加上川普交易概念，00757仍有望掌握優勢，繼續保持良好的漲幅。

美股VIX出現極端值容易落底

最後，投資人最擔心的是這幾周台股的上沖下洗，台股又爆漲將近六百點，重新站回兩萬三，許多投資人都不好受，也會顯得昏頭霧水，但如今各項利空漸漸平息，我們可以檢視當下的數據與環境，嘗試去推測未來的狀況，其中蠻關鍵的當屬 VIX 指數的極端現象，投資人可以先看上圖。

黑線：代表 S&P 500 指數的走勢，顯示股市整體表現。

藍線：表示最高的 VIX 期貨合約價格與現貨 VIX 指數的百分比差距（% Spread）。

當藍線在 0%之上，表示 VIX 期貨價格高於現貨價，市場處於正常的「期貨升水」狀態，這通常是穩定市場的特徵。當藍線在 0%之下，表示 VIX 期貨價格低於現貨價，這種「期貨貼水」通常反映市場的恐慌或高度波動。

而在FOMC會議後，可以看到這次的VIX 指數遠高於其期貨價格，導致如圖中所表現的嚴重負面讀數。

但這到底有多負面？要知道上次出現這樣的讀數，是在 2020 年新冠疫情崩盤期間，當時是全球疫情爆發的恐怖事件，而這場大屠殺花了幾天才結束。

而回到上周來看，市場是否正在面對如疫情般的全球性恐慌事件呢？如果不是，其實就很有可能是短線修正後的落底機會。

上圖是恐慌指數（VIX）飆漲超過40%的後續標普五百漲跌回測，可以看到週四FOMC會議後的 VIX 漲幅是歷史上第二大單日漲幅，而從統計數據來看，在VIX出現劇烈漲幅後的1個月與3個月後的報酬都是正數，尤其在3個月後平均會有6%左右，如果說我們仍相信2025年的牛市將會繼續，那對於2024年底到2025年初的行情就不該恐慌。

年底行情啟動？關注主流族群與大盤表現

最後當然還是回到台股，我們用上圖來看，上圖是川普當選總統的2016年跨到2017年的台股走勢，可以看到當時的台股也是在12月走低，隨後在一月開啟強勁的反彈，而且是連續漲到過年前，過完年後伴隨美股繼續大漲，雖然黑箭頭處為新年開盤開高走低，但回測均線後，就直直向上噴出到二月中。

為此，除了買入大盤型ETF之外，如果想要觀察年底行情的可能性，留意各大老AI與權值股的表現是最重要的，畢竟大盤若想上漲，這些權值股就不會缺席，而老AI作為主流個股的和心，若在沒有其他利空侵擾下，應該也要有不錯的表現。

原文出處：2024高息ETF績效全陣亡！新的一年還想投資ETF？專家：專注AI與權值股

延伸閱讀：

權值股是什麼？權值股有哪些？台股前十大權值股排行

年末最夯概念股：BBU 是什麼：產業應用、商機與優缺點

傳出台積電、日月光投控攜手推動扇出型面板級封裝（FOPLP）

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0056元大高股息 00757統一FANG+ 00878國泰永續高股息 00919群益台灣精選高息ETF基金 00929復華台灣科技優息ETF FOMC 大盤 川普 美股 通膨

股股知識庫

追蹤

延伸閱讀

00878爛死了、台積電積弱不振...艾比「股市風水輪流轉」：現在高股息被罵就跟2年前一樣

謝金河自稱預言石化業泡沫⋯股民戲稱包牌仔！網酸：馬後砲

0056跌破年線…千載難逢的機會來了？ 棒棒：定位就是領息同00713一起分批布局中

301調查…使聯電、力積電、世界先進獲利多？達人：即便有轉單也存在變數

相關新聞

00929降低配息是開第一槍、其他高股息將跟上？馬克：多頭才會有8~10%

2024年12月18日，00929復華台灣科技優息ETF公告每單位現金股利為0.05元，不少散戶投資因殖利率不如預期，憤而售出。

台股年底「神龍擺尾」行情啟動？高股息ETF今年全GG！ 專家：00757表現亮眼

2024年進入倒數，年尾的熱鬧也預告著台股又走完一年，而回顧台灣投資人最愛的ETF，不管是高股息、市值型還是產業型，到底一年的績效評比誰最好？展望年底到過年的時間，台股又會有什麼行情？今天一次搞懂。

聯準會明年續降息共識！00687B甜甜價出現 專家：看好長天期美債、趁機布局

今天就是聖誕節了，有換到自己喜歡的交換禮物嗎？年底到不僅禮物要交換，投資佈局也應該好好檢視，是否應該要「交換」一下，達人建議，還沒佈局長天期美債的投資人，可以趁現在進場了。

00878及第一金（2892）不怕繳二代健保免避稅！存股哥：不想繳稅那宇宙就不給你錢

正所謂科學的盡頭是玄學，你越不想繳稅，宇宙就會讓你的資產累積速度越來越慢，既然你不想繳稅那宇宙就不給你錢，這樣你就不用繳稅了，不管你信不信，我是信了。

00679B、00687B債券ETF又破底…通膨再起自己嚇自己？ 伊森：殖利率已經超乎預期上漲

市場預期通膨上升但真的這麼嚴重？

00878爛死了、台積電積弱不振...艾比「股市風水輪流轉」：現在高股息被罵就跟2年前一樣

最近高股息ETF被眾人唾棄的氛圍，讓我想起2022年投資00878的時候。股市就是風水輪流轉的地方，所以對於別人談論的觀點，大概看看就可以了。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。