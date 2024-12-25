快訊

17歲少女遭性侵輕生！麥當勞二度發聲明道歉「會改進」

籌到錢了！柯文哲3000萬到位 距法官裁定交保9小時

她就是柯文哲的年羹堯？雍正朝名將3原因從「朕好想你」變92條死罪

聽新聞
0:00 / 0:00

聯準會明年續降息共識！00687B甜甜價出現 專家：看好長天期美債、趁機布局

聯合新聞網／ 綜合報導
聯準會明年應該持續降息策略。美債示意圖／路透社
聯準會明年應該持續降息策略。美債示意圖／路透社

今天就是聖誕節了，有換到自己喜歡的交換禮物嗎？年底到不僅禮物要交換，投資佈局也應該好好檢視，是否應該要「交換」一下，達人建議，還沒佈局長天期美債的投資人，可以趁現在進場了。

美國聯準會日前宣布12月再降息一碼，進一步觀察點陣圖，降息週期延至2027年底，隱含2025年全年降息碼數為2碼、2026年則維持降息2碼、2027年降息1碼，其後美債殖利率維持攀升趨勢，連續第二週上漲，10年期公債殖利率升至4.59%水位。

而因為殖利率跟價格呈現反向關係，多檔長天期美債出現甜甜價，中信美國公債20年（00795B）週三早盤價格約28.88元，富邦美債20年（00696B）約30.73元，國泰20年美債（00687B）一張不到三萬元，吸引不少投資人進場搶便宜，00687B近五日平均交易量高達5.5萬張。

ETF專家建議，市面上債券百百種，如果不知道怎麼選，可以跟著大家買，流動性較佳，例如國泰20年美債（00687B），最新受益人數已衝上30萬人，規模突破2466億，也是今年以來規模增加最多的美債ETF。

其存續期間約16.24年，因存續期長對利率較敏感，未來美國持續降息，不僅息收入袋，還有機會賺到資本利得。

市場專家點出，美國12月密大消費者信心指數終值，從上月的71.8提升到74，優於市場預期，短期通膨預期則小幅走高至2.8%，能看出景氣仍屬樂觀，明年是利率全面回歸正斜率的元年，代表投資長債會比短債有利，且對於股市或債市來講都是利多，建議投資人理財配置可以採「股6債4」策略。

專家進一步舉例，股市方面則可以佈局市值型標的，跟著大盤一起成長，養大自己的資本，把投資時間拉長創造複利效果，平價版的國泰台灣領袖50（00922）一張兩萬初就能入手台股最大的50檔，無疑是小資族的首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00687B國泰20年美債 00696B富邦美債20年 00795B中信美國公債20年 債券 聯準會 降息

相關新聞

00878、00919…接下來的三年繼續壯大！ 真星華：財商提升、存股日常「知識都變成常識」

接下來的三年，可能是繼續壯大00878、00919。

2024年股息收入25萬多元…多虧鴻海（2317）、金融股、00878！ 蜜蜂爹：股息當下只是左手換右手

此外，00878依然是爹的小金雞母，現金股息的小幫手，期待2025年的股息能順利提升到32萬！

薪資成長遠跟不上物價…難怪年輕人想直接躺平！ 達人：建立存股之路漫漫前行

每次看到政府公布薪資相關數據，總是感到很難過。這樣的薪資水平，也難怪很多年輕人想直接躺平。

00878「堅持存股兩年」績效曝光！ 貸夫：含息年化報酬率22.8％

時間過的飛快，從2022.07月開始存00878，到這個月也快兩年半了。

00929「死亡螺旋」虧損給投資人上了一課！ 達人：可凹單不加碼用00915或00713搭配

這個就是死亡螺旋的概念，所以不要天真以為信貸或房屋增貸去買一堆高股息ETF，就能享受每年10%或每月領錢的快感，甚至還有人用ETF質押再加碼相同的ETF，一旦出現死亡螺旋，這種就很容易爆掉，而且你會輸得不明不白。

他想賣20張00713改買這4檔 網勸不如買0050分散風險

有網友因投入00713錯失市場漲幅，並處於虧損的投資困境，他考慮賣出套牢部位轉投台股和美股ETF，相中標的包括00692、00850、VOO、QQQM，但不確定是否合適。另一位網友回應，認為套牢不等於「韭菜」，投資應基於清晰目標而非盲目跟風，並建議以市值型ETF（如0050或VT）分散風險，透過長期定期投入，借助時間減少短期波動影響，逐步實現穩健回報。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。