聯準會明年續降息共識！00687B甜甜價出現 專家：看好長天期美債、趁機布局

今天就是聖誕節了，有換到自己喜歡的交換禮物嗎？年底到不僅禮物要交換，投資佈局也應該好好檢視，是否應該要「交換」一下，達人建議，還沒佈局長天期美債的投資人，可以趁現在進場了。

美國聯準會日前宣布12月再降息一碼，進一步觀察點陣圖，降息週期延至2027年底，隱含2025年全年降息碼數為2碼、2026年則維持降息2碼、2027年降息1碼，其後美債殖利率維持攀升趨勢，連續第二週上漲，10年期公債殖利率升至4.59%水位。

而因為殖利率跟價格呈現反向關係，多檔長天期美債出現甜甜價，中信美國公債20年（00795B）週三早盤價格約28.88元，富邦美債20年（00696B）約30.73元，國泰20年美債（00687B）一張不到三萬元，吸引不少投資人進場搶便宜，00687B近五日平均交易量高達5.5萬張。

ETF專家建議，市面上債券百百種，如果不知道怎麼選，可以跟著大家買，流動性較佳，例如國泰20年美債（00687B），最新受益人數已衝上30萬人，規模突破2466億，也是今年以來規模增加最多的美債ETF。

其存續期間約16.24年，因存續期長對利率較敏感，未來美國持續降息，不僅息收入袋，還有機會賺到資本利得。

市場專家點出，美國12月密大消費者信心指數終值，從上月的71.8提升到74，優於市場預期，短期通膨預期則小幅走高至2.8%，能看出景氣仍屬樂觀，明年是利率全面回歸正斜率的元年，代表投資長債會比短債有利，且對於股市或債市來講都是利多，建議投資人理財配置可以採「股6債4」策略。

專家進一步舉例，股市方面則可以佈局市值型標的，跟著大盤一起成長，養大自己的資本，把投資時間拉長創造複利效果，平價版的國泰台灣領袖50（00922）一張兩萬初就能入手台股最大的50檔，無疑是小資族的首選。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。