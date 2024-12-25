00878及第一金（2892）不怕繳二代健保免避稅！存股哥：不想繳稅那宇宙就不給你錢

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聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

年初有寫過一篇健保補充費的計算方式，可能洗到太後面了，所以近期還是很多老鐵問我是高股息是不是股息超過2萬就要繳健保補充費？這篇會再次跟不清楚的老鐵說明，另外也跟大家分享我今年繳的補充費。

先講健保補充費的計算方式，為（現金股利+股票股利）*2.11%，這裡的股票股利是以票面金額每股10元計算，並不是實際的股票總值。

以我的第一金今年的股息通知書為例，現金股息$55,366、股票股利我今年領1954.1股，票面10元為$19,541，（55366+19541）*2.11%=1581，因此我的第一金今年要繳健保補充費為$1,581。

而高股息ETF的股息組成有很多項目，其中「54C股利所得」項目超過2萬才需繳補充費，並不是你單筆股息超過2萬就要繳，而每季的54C項比例不同，所以我也無法判斷某某高股息要幾張才會達到繳補充費門檻。

以我的00878第三季股息通知書為例，當時持有110張，54C項為$20,827，20827*2.11%=439，因此第三季我需繳健保補充費為$439。而第四季我持有115張但54C項卻只有$14,884，張數增加但54C項減了不少，因此第四季我不用繳補充費。

目前我的股票總值約796萬，今年繳的健保補充費總額為$2,020，除了第一金跟第三季的00878之外，其他高股息都無需繳補充費。

很多人都在想如何規避健保補充費，我個人的想法是，既然身為一個好公民，我使用健保本來就該為了更好的醫療環境付出一點自己的心力。

況且我今年股息總額54萬，繳2000塊對我來說九牛一毛，我不想當個小氣巴拉的人，連2000塊還要去想怎麼避稅。

你要達到繳稅的門檻其實也需要累積一定的部位，我覺得應該要以可以繳稅為榮才是，這樣代表我有一定的實力才需要繳稅呢。

正所謂科學的盡頭是玄學，你越不想繳稅，宇宙就會讓你的資產累積速度越來越慢，既然你不想繳稅那宇宙就不給你錢，這樣你就不用繳稅了，不管你信不信，我是信了。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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