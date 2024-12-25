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00878爛死了、台積電積弱不振...艾比「股市風水輪流轉」：現在高股息被罵就跟2年前一樣

聯合新聞網／ 林艾比
高股息近來吹起「降息風」，讓一些投資人不滿。台股示意圖／中央社
高股息近來吹起「降息風」，讓一些投資人不滿。台股示意圖／中央社

最近高股息ETF被眾人唾棄的氛圍，讓我想起2022年投資00878的時候。股市就是風水輪流轉的地方，所以對於別人談論的觀點，大概看看就可以了。

兩年前，一堆人說00878爛死了，一年過後，變台積電是不良品。

最近高股息ETF跌爛，再加上吹起降息風，果然又一堆人出來說市值型ETF最棒棒，高股息ETF爛死了。

這其實已經見怪不怪了，有投資一定時間的人一定都會知道，股市就是一個風水輪流轉的地方。就像2年前（2022）我做00878的時候，也是一堆人嘴00878，說它爛死了，買它不如買台積電或市值ETF。

然後隔年（2023），換台積電積弱不振一整年，它馬上變身為「不良品」、拖累台股大盤的禍首。當時風氣變成高股息ETF好棒棒，抗跌又能拿股息，讚讚的。

今年（2024），受惠於AI帶動，台積電首次站上1000元大關。高股息ETF股價積弱不振，還有降息的疑慮。所以此時風氣又變成：買高股息是韭菜，聰明人都買市值ETF或台積電。

所以如果你是屬於人云亦云的投資人，買賣什麼都會被別人意見影響的話，那你就會變成2022年：賣掉爛爛的00878，跑去買漲高的市值型ETF。

2023年：賣掉被不良品台積電拖累的市值型ETF，跑去買漲高的00878。2024年：賣掉降息又跌爛的高股息ETF，跑去買漲高的市值型ETF。

由上圖可以看到，當你在那邊忙進忙出的時候，你永遠都在消耗自己的機會成本。還可能因為一直追漲殺跌，導致忙了一堆，結果沒賺到什麼錢，甚至還可能賠錢。忙進忙出，還不如打從一開始就抱好抱滿。

當然，「市值型ETF的長期報酬絕對會贏高股息ETF」，這點無庸置疑。

所以本文沒有試圖要否認這點，只是想表達一一投資請搞清楚自己想要什麽。而不是人云亦云，別人說什麼好就去買什麼，別人說什麼爛就賣掉什麼。

有時候適當遠離市場，買進後就好好認真過生活去，可能都還比關注別人談論哪支股票好、哪支股票爛，然後跟著進進出出，績效要來得好上許多。

◎本文內容已獲林艾比授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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