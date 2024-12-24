五檔債券ETF 規模增百億

搶降息投資契機，債券ETF買氣居高不墜，觀察自聯準會9月啟動降息循環後，群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債20年、國泰10Y+金融債、中信優息投資級債、中信優先金融債等五檔債券ETF規模增加皆逾百億元。

根據統計，投信發行的債券ETF總規模已突破3兆元，今年以來大增近1兆元，受益人數也大幅躍增，站穩200萬人大關至208萬人，今年以來共增加96萬人。而今年以來有三檔債券ETF規模更增加達千億元以上，除了00937B以增加2,167億元居冠，還有國泰20年美債、元大美債20年。

群益ESG投等債20+ETF經理人曾盈甄表示，今年以來市場受到經濟數據與地緣政治等不確定性的干擾而波動頻頻，穩健型資產有望在此階段扮演資金避風港角色，投資債除了資產品質相對無虞外，收益水準也具吸引力。其中結合ESG概念長天期BBB級債因收益水準較一般投資債突出，兼顧全球ESG永續投資趨勢。

凱基A級公司債基金經理人李暢表示，美國企業強勁獲利能力代表企業財務基本面健康，有助企業信用保持穩定，2025年投資等級債利差將維持低檔震盪。觀察2000年以來殖利率變化，投資等級債殖利率目前來到5.05%，相較於長期平均4.51%，現階段投等債整體收益率處於2008年後高點，預期美債利率持穩向下的情況下，投等債報酬仍佳。

不過考量川普政策不確定性高，減稅、提高關稅、驅逐移民等政策不利通膨降溫，降息之路恐怕不會一路直行，預期利率將呈現高檔震盪，債券布局建議以存續期間偏中短、信評偏中段的投等債與非投等債為主。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。