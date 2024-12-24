海外股票ETF 水漲船高

美國重量級AI科技股利多消息輪流釋出，股價一棒接一棒發威，推升海外股票ETF漲勢，包括統一FANG+（00757）、富邦元宇宙、國泰全球品牌50、新光標普電動車、國泰網路資安等五檔海外股票ETF，近月漲逾5%，00757今年來漲幅更超過六成。

美股NYSE FANG+尖牙股指數因為包辦全球科技十大咖，單月漲幅以8.64%遠超過費半指數的3.29%，連帶追蹤該指數的統一FANG+ETF單月強漲9%，漲幅居所有海外ETF之冠。

其中網通及ASIC（客製化晶片）龍頭博通崛起，美系外資更提出ASIC2.0時代來臨，博通一個月狂飆四成；Google發表量子運算晶片利多，股價一個月勁揚17.66%；輝達（NVIDIA）AI伺服器明年主流產品為GB 200，下世代GB 300 AI伺服器產品線將推出，帶動股價上演跌深反彈，領軍科技股連袂走揚，成為美股大漲功臣。持有這些成分股的海外股票ETF，也跟著水漲船高。

海外股票ETF漲幅

統一投信表示，00757今年以來表現搶眼，據最新統計，受益人已達5.1萬人，單月大增5,597人，月增幅近一成，實力與人氣兼具。

凱基全球菁英55基金經理人施政廷表示，近期公布的消費者零售數據與製造業PMI指數，顯示美國經濟狀態仍在擴張階段，CPI、PCE等通膨相關數據甚至部分出現高於預期的情況，美國10年期公債殖利率在降息宣布後不降反升，使美股短期出現震盪。

展望2025年，施政廷指出，美國就業市場有韌性，民眾儲蓄水準保持穩健，可望支撐未來消費動能，即便短線遇到亂流，觀察歷屆總統大選過後，未來一年美股上漲機率高。

在美股企業每股獲利年增率持穩11%~12%、資金輪動加速下，建議投資人除了關注持續扮演獲利驅動主引擎的大型科技股，受惠減稅新政、獲利逐季上揚的S&P 500其他企業，投資機會也值得留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。