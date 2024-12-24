快訊

今年地震激增511個 卻連10天無顯著有感地震 專家示警

網傳性侵少女「惡狼主管」為董事長親戚？麥當勞說話了

劉靜怡遭綠封殺竟因曾罵蔡英文 蘇一峰：選大法官還是犬法官？

海外股票ETF 水漲船高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
美國重量級AI科技股利多消息輪流釋出，股價一棒接一棒發威，推升海外股票ETF漲勢。美聯社
美國重量級AI科技股利多消息輪流釋出，股價一棒接一棒發威，推升海外股票ETF漲勢。美聯社

美國重量級AI科技股利多消息輪流釋出，股價一棒接一棒發威，推升海外股票ETF漲勢，包括統一FANG+（00757）、富邦元宇宙、國泰全球品牌50、新光標普電動車、國泰網路資安等五檔海外股票ETF，近月漲逾5%，00757今年來漲幅更超過六成。

美股NYSE FANG+尖牙股指數因為包辦全球科技十大咖，單月漲幅以8.64%遠超過費半指數的3.29%，連帶追蹤該指數的統一FANG+ETF單月強漲9%，漲幅居所有海外ETF之冠。

其中網通及ASIC（客製化晶片）龍頭博通崛起，美系外資更提出ASIC2.0時代來臨，博通一個月狂飆四成；Google發表量子運算晶片利多，股價一個月勁揚17.66%；輝達（NVIDIA）AI伺服器明年主流產品為GB 200，下世代GB 300 AI伺服器產品線將推出，帶動股價上演跌深反彈，領軍科技股連袂走揚，成為美股大漲功臣。持有這些成分股的海外股票ETF，也跟著水漲船高。

海外股票ETF漲幅
海外股票ETF漲幅

統一投信表示，00757今年以來表現搶眼，據最新統計，受益人已達5.1萬人，單月大增5,597人，月增幅近一成，實力與人氣兼具。

凱基全球菁英55基金經理人施政廷表示，近期公布的消費者零售數據與製造業PMI指數，顯示美國經濟狀態仍在擴張階段，CPI、PCE等通膨相關數據甚至部分出現高於預期的情況，美國10年期公債殖利率在降息宣布後不降反升，使美股短期出現震盪。

展望2025年，施政廷指出，美國就業市場有韌性，民眾儲蓄水準保持穩健，可望支撐未來消費動能，即便短線遇到亂流，觀察歷屆總統大選過後，未來一年美股上漲機率高。

在美股企業每股獲利年增率持穩11%~12%、資金輪動加速下，建議投資人除了關注持續扮演獲利驅動主引擎的大型科技股，受惠減稅新政、獲利逐季上揚的S&P 500其他企業，投資機會也值得留意。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

拜AI所賜！台積電今年飆漲82%、台股表現亞股最佳 明年川普是變數

前十大規模全球股票型基金 這檔績效與人氣兼具

科技股走強…推升股指全面上揚 聖誕行情起跑

「他們正在全力投資」 博通執行長：AI支出狂熱將至2029年底

相關新聞

海外股票ETF 水漲船高

美國重量級AI科技股利多消息輪流釋出，股價一棒接一棒發威，推升海外股票ETF漲勢，包括統一FANG+（00757）、富邦...

五檔債券ETF 規模增百億

搶降息投資契機，債券ETF買氣居高不墜，觀察自聯準會9月啟動降息循環後，群益ESG投等債20+（00937B）、元大美債...

主動式ETF來了 金管會7大新制1月上路

金管會今天公布7大金融新制，將於明年1月陸續上路，其中包括跟上國際趨勢，金管會開放主動式ETF及被動式多資產ETF，另創...

債券ETF規模增到3兆台幣！專家：川普上任、買債領息最安全...00959B鎖定票息率前10%

美國聯邦準備理事會（Fed）18日宣布今年以來的第三度降息，目前聯邦基準利率來到4.25%至4.5%。

東京證交所改革、帶飛日股！00972聚焦政策趨勢 莎莉：看好跟上市場漲幅

想到日本你會想到什麼？莎莉和先生也正在計畫明年日本行。這集我們就來聊聊日本股市，以及近期東京證交所改革帶來影響。

00971是下一檔00757？輝達漲幅170%、AI需求旺盛 稀飯提7關鍵：高風險換來高報酬

你知道輝達今年的漲幅有多驚人嗎？答案是高達170%！作為全球科技界的AI晶片龍頭，輝達今年的表現讓投資人目瞪口呆，許多人都想搭上這輛AI快車。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。