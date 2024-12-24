主動式ETF來了 金管會7大新制1月上路

金管會今天公布7大金融新制，將於明年1月陸續上路，其中包括跟上國際趨勢，金管會開放主動式ETF及被動式多資產ETF，另創新板將全面刪除合格投資人制度，可望提升創新板流動性及交易量，促進創新企業申請掛牌。

金管會今天公布2025年1月金融新制，首先為因應國際趨勢，金管會正式開放主動式ETF及被動式多資產ETF，可望提供投資人多元化金融商品、拓展資產管理業者業務動能，預估投信業者及投資人均可受惠。

其次，明年1月6日起，創新板將全面刪除合格投資人制度，可望提升創新板流動性及交易量，促進創新企業申請掛牌。

第3，為協助壽險業妥善分配資源、提升資本運用效率以順利接軌TW-ICS，金管會敲定明年起壽險業計算利率風險維持與今年度適用一樣的計提倍數，不再額外增壓，壽險業可望鬆口氣。

第4，金管會將於明年1月底前完成修正「保險業辦理不動產投資管理辦法」第2條基準利率定義，自「中華郵政牌告2年期郵政定期儲金小額存款機動利率」修正為「最近5年中華郵政每年1月1日牌告2年期郵政定期儲金小額存款機動利率的平均利率」。

目前保險業不動產投報率最低為2.97%，修正後為2.419%，降低0.551個百分點，可望提升保險業從事不動產投資的法定收益率穩定性，避免受短期利率調整影響。

第5，在強化公司健全經營部分，明年起金管會將應建立內控稽核制度及程序的保經代年度營收標準由新台幣3億元降至2億元，若以2023年營收估算，須建立內控稽核制度及程序的保經代公司將增13家。

第6，為提升上市櫃公司及證券期貨市場永續資訊揭露品質，明年起金管會要求上市櫃公司及證券期貨市場各服務事業內控制度應包括「永續資訊管理」且納為必要稽核項目。

第7，證交所建置的ESG數位平台預計明年1月底前增加產製永續報告書功能，包括在系統內建立永續報告書參考框架，並自動帶入上市櫃公司每年6月申報的ESG資訊至對應項目，輔助上市櫃公司編製永續報告書。

根據金管會掌握，明年起首次申報且未曾自願申報過永續報告書的上市櫃公司有約800家，在ESG數位平台增加產製永續報告書功能後，可望助力企業減輕編製永續報告書負擔。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。