國泰投信張錫看旺明年台股 聚焦半導體和 AI 概念股、布局市值型ETF

全台最大資產管理業者國泰投信24日發表2025全球經濟展望及ETF投資新趨，國泰投信董事長張錫指出，AI崛起成功帶動台灣半導體、自動化設備和電子零組件等相關供應鏈的成長，促台股屢創新高，2024年最高更創下24,000多點紀錄。2025年在各項科技更加成熟的前提下，預期AI邊緣運算需求的未來年複合成長率應能達到25%，加上台灣在先進製程的領先地位，預估未來三到五年間的台灣外銷訂單會以超過長期平均的增速大幅擴張，看好大盤將保持上行動能，投資人可主攻市值型ETF積極布局，如國泰台灣領袖50（00922），緊跟大盤走勢，且價格親民，累積張數有感，小資族申購門檻低，可透過定期定額累積退休金。

張錫提到，自川普確認當選美國下任總統後，市場擔心川普效應再現，對全球股市帶來強力衝擊；但事實上關稅政策在施行面有一定難度，預估對通膨的影響有限，此外，關稅議題仍需時間發酵，最快得到2025年下半年才較有感。明年國際上的產業發展趨勢仍會聚焦AI。近期AI題材更是成為中美科技競爭的主戰場，而台灣在AI軍備競賽中擁有不可或缺的地位，在擁有堅強的技術實力下，更應積極參與和國際接軌合作的可能，確保在AI發展路上不缺席。

國泰投信全球經濟與策略研究處副總王誠宏說明，美國經濟呈現長期受壓抑情形，預期接下來長債利率向上、短債利率下降是必然現象，預估最慢2025年上半年可看到殖利率曲線完成正斜率，對股債都是雙多，投資人核心配置仍可以AI相關產業為主，其中，成熟國家表現應會優於新興市場。川普上任後，應會以「美國製造優先」、「製造業回流」、「有利美國者不監管」等大方向推展新政策，可能刺激各國廠商設立「多元基地供應鏈」，以迴避川普新政。此外，川普主張放寬加密貨幣與AI等相關政策，亦受全球關注。

國泰投信投資長鄭立誠表示，回歸台股面，隨著AI應用趨向多元，未來將整合至各類領域，成為打造各項解決方案的關鍵核心，包括城市規劃、智慧醫療、製造業等面向，有助形成完整的AI生態系。產業界對AI的需求也將逐漸落地至AI PC等終端電子產品，對台灣的電子產業來說，會是一波巨大的商機。

國泰投信量化暨指數事業處協理游日傑補充，其實台股不只科技股漲勢強勁，金融股同樣有看頭；受惠今年國內14家金控獲利高於預期，僅前11月稅後純益高達5,714億元，創下史上新高，年增率近6成，預期明年有望為大盤挹注更多成長動能；在明年投資建議上，掌握產業輪動補漲機會將更顯關鍵，因此選擇產業布局相對均衡的ETF會是更好的做法。投資人可善用市值型ETF，如國泰台灣領袖50，一次打包精選50檔優質台股，在投組配置上，00922力求產業均衡，布局AI、半導體及金融題材，及時掌握上漲行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。