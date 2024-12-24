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永豐金證券複委託可交易虛擬資 ETF 首家正式上線券商

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐金證券宣布自12月24日起正式上線開啟虛擬資產ETF交易。永豐金證券/提供
永豐金證券宣布自12月24日起正式上線開啟虛擬資產ETF交易。永豐金證券/提供

國內複委託投資外國虛擬資產ETF鳴槍起跑，永豐金證券宣佈，自12月24日起正式上線開啟虛擬資產ETF交易，投資人需符合專業投資人資格，就可以透過包括大戶投app、永豐金證券理財網等平台下單，成為首家正式上線虛擬資產ETF的券商。永豐金證券表示，目前美股掛牌的相關ETF已多達70多檔，交易流程與規則和一般美股複委託相同。

虛擬資產ETF在國際投資市場受到注目，近兩年相關產品掛牌數量激增，成交量攀升，考量提供投資人多元商品選擇，以及顧及外國虛擬資產ETF投資風險較高，金融監督管理委員會今年9月底宣佈，開放專業投資人可以透過複委託方式投資外國虛擬資產ETF。永豐金證券展現複委託領頭羊的卓越實力，一馬當先迅速建立完善後台系統及制度，正式於年底前開辦業務，確保投資人能夠更快捷安全，參與國際熱門投資趨勢。

永豐金證券指出，自12月24日起投資人在永豐金證券可交易的美股虛擬資產ETF超過70檔，目前虛擬資產ETF以比特幣為大宗，交易量最大的虛擬資產ETF為IBIT，就是追蹤比特幣價格的ETF；此外，也有追蹤比特幣期貨價格如:BITO，或是追蹤以太幣價格的，比如ETHU，這是檔每日以2倍績效追蹤以太幣價格的ETF。產品設計各有特色，都在複委託開放為可交易商品。

金管會推動這項新政策的同時，考慮這些投資具較高風險，除對投資人資格做出規定外，更強調證券商應建立適當之虛擬資產ETF商品適合度制度，永豐金證券在實務作法中訂定，投資人必須是專業投資人之外，交易之前應確認客戶的風險等級要適配商品、充分投資經驗、虛擬資產專業知識，並簽署風險預告書，以上皆達成才能下單。

在提供完善的交易系統平台背後，永豐金證券指出，雖虛擬貨幣市場在2024年表現熱門，吸引大量投資者，但投資人也應認識其中潛在風險，虛擬貨幣波動性極高，價格變化劇烈，可能面臨巨大投資風險；此外，世界各國對於虛擬貨幣的監管政策仍在不斷變化，這種不確定性也讓投資風險增大，儘管虛擬貨幣提供新的投資機會，但仍必須謹慎行事，充分了解並準備應對潛在的風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 永豐金

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