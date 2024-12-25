他擁百張0056股息領35萬 網曝：改買0050再多賺133萬

存股族小確幸！有投資人近日存滿100張0056，今年光是股息就領了35萬元，他自我期許明年底張數可增加至150張。不過也有人認為，同樣的資金投資0050報酬更高，試算等於少賺133萬元，直呼可惜。

一名網友在論壇Dcard發文表示，他從2022年開始存股，到2024年12月終於存滿100張，接下來計劃在未來一年每月增持2-3張，並將每季收到的股息投入0056，目標在2025年底達到150張。2024年已獲得35萬元股息，期待2025年0056能繼續穩健發放股息，助力達成投資目標。

其他人留言「花兩年就存到那麼多！強者」、「我也有100張，但我是在34.6元的時候all in，8/5跌的時候嚇爛」、「超強的」、「我家也有一百張0056，均價30一次進去的，配息都成為我的買包基金呀」、「

但有人表示「100張0056的錢368萬，拿去買0050，今年漲46%等於賺168萬，這樣168-35=少賺133萬有點可惜」、「35萬還要扣掉二代健保2.11%，7385元」、「存0050早發了」、「恭喜達陣第一桶現金流，下一桶蠻建議0050的，一方面風險分散，一方面可以賺免稅的資本成長」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。