債券ETF規模增到3兆台幣！專家：川普上任、買債領息最安全...00959B鎖定票息率前10%

美國聯邦準備理事會（Fed）18日宣布今年以來的第三度降息，目前聯邦基準利率來到4.25%至4.5%。

聯準會主席鮑爾表示，美國經濟整體強勁，儘管通膨已顯著緩解，但仍高於2%的長期目標。展望後市，目前市場預期聯準會在2025年可能僅再降息兩次，每次一碼。

資產管理業者建議債券投資人，除了密切關注例如通膨和失業率的變化等總經數據，以研判聯準會的政策走向外。在債券佈局上，也應透過長期持有，將債息收入做為主要目的，換取對債券價格上漲的期待。

美國聯邦基準利率自2023年來到高原區之後，市場便引頸期盼美國聯準會釋放降息訊號，而對於債券特性熟悉的投資人，即陸續布局於長天期債券，期待資本利得。加上各家投信業者先後發行債券ETF，近期又以BBB級的長天期投等債為主，顯示台灣債券ETF市場與需求依舊火熱。

根據集保數據統計至12月23日，目前在台掛牌之債券ETF已近百檔，今年以來發行了11檔；債券ETF總規模從年初的2兆台幣成長到近3兆台幣。

受益人數部分，統計至12月20日，共有近200萬人，較年初增加82%。觀察近期發行的債券ETF都是以BBB級投等債為主，儘管市場因降息、川普新政及相關經濟數據影響市場變動，對債券ETF的需求依舊不減。

大華投等美債15Y+（00959B）經理人郭修誠表示，分析聯準會的最新政策，本次降息循環可能重演1995年的緩降息步伐，因此以往利率下調對長天期債券的影響將限縮。

根據彭博數據觀察，今年初以來至11月30日，相較於長天期美公債，長天期投等債的總報酬相對較穩，原因就是債息的收入較多。

他說明，從歷史經驗來看，在這樣的降息環境中，持有長天期、高票息的投等債投資人，除了可享相對穩定的息收外，還需要更長的時間才能實現額外的資本利得，但就總報酬與波動度來看，仍相對具有吸引力。

長天期投等債總報酬相對長天期美公債較穩

資料來源: ICE指數公司, Bloomberg; 大華銀投信整理; 資料期間: 2024/01/01~2024/11/30，價格指數歷史走勢使用ICE 15Y+ BBB美國公司債指數與ICE 20Y+ 美國公債指數作為代表。

郭修誠也特別提醒，未來降息步調緩慢，債券實現資本利得的速度亦較緩慢。在期待資本利得的同時，還是要回歸債券固定收益的本質，在妥善控管違約風險的前提下，選擇票面利率較高的債券獲取債息報酬。

00959B的追蹤指數首創篩選票面利率前10%的債券，讓投組的流動性在降息環境下相對穩健且分散，同時鎖定平均信用評等BBB級的投資等級長天期債券，投組配置橫跨金融、科技、公用事業等產業龍頭，目前指數平均票面利率6.6%。再加上月底除息的設計，最後一次除息日2025/1/3，希望讓投資人輕鬆成為「債主」，為新的一年資產配置奠定穩健投資基礎。

在台掛牌之新生代BBB投等債ETF，追蹤指數平均票面利率、到期殖利率與債券存續期：

資料來源：CMoney，資料統計至2024/12/20。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。