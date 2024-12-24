東京證交所改革、帶飛日股！00972聚焦政策趨勢 莎莉：看好跟上市場漲幅
想到日本你會想到什麼？莎莉和先生也正在計畫明年日本行。這集我們就來聊聊日本股市，以及近期東京證交所改革帶來影響。
疫情後東京證交所提出了不少改革政策，除了振奮資本市場也帶動股價攀升，而企業轉型也迎來更高的經營效率，讓外資對日股的投資意願增加，當然也對全球金融體系帶來不同的風氣。
以一檔聚焦政策趨勢的日股ETF為例：野村日本價值動能高息（00972）
1、追蹤指數：彭博日本價值動能高息指數
2、發行價格：新台幣15元
3、風險等級：RR4
4、配息概況：季配息
5、前十大持股：本田汽車、瑞穗金融集團、武田藥品、三井住友金融集團、軟銀集團、日本煙草公司、MS&AD保險集團、佳能、歐力士、住友商事
00972指標編制
1、以日本大中小型股票中依照排序挑選前50檔標的納入成分股，單一個股權重上限8%，自由流通不得低於10億日圓、且近90日平均成交金額不得超過5億日圓。
2、每年3月、9月定審成分股；3、6、9、12月權重再平衡
順道認識一下野村投信的股東：野村資產管理公司
1、目前公司已成立65年
2、是日本最大的資產管理公司
3、也是日本最大的ETF發行商
野村資產管理一直是日本深耕經營、經驗傳承，對於日本股市有一定程度的熟悉與瞭解，很期待日股帶來整體經濟的向上影響。
◎本文內容已獲想退休的莎莉授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言