東京證交所改革、帶飛日股！00972聚焦政策趨勢 莎莉：看好跟上市場漲幅

你還記得今年3月時00940之亂嗎？還記得那時候網路的討論度超高，甚至有人把退休金All in，也有人用房貸或是信貸來買這支股票，彷彿這支股票穩賺不賠一樣，到年底了，我們來看看買00940到底是不是對的投資。

2024-12-24 11:56