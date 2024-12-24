00971是下一檔00757？輝達漲幅170%、AI需求旺盛 稀飯提7關鍵：高風險換來高報酬

你知道輝達今年的漲幅有多驚人嗎？答案是高達170%！作為全球科技界的AI晶片龍頭，輝達今年的表現讓投資人目瞪口呆，許多人都想搭上這輛AI快車。

這讓我想到去年由野村投信發行的野村臺灣新科技50（00935），它不僅捕捉到AI熱潮，股價也一路順勢上揚，引起不少關注。如果你對科技投資感興趣，記得回顧稀飯的介紹喔！

最近，野村投信準備推出全新的海外型股票ETF，而今天的主角正是群友敲碗許久的00971！這檔ETF不只瞄準科技業的龍頭，更網羅了多個產業的研發龍頭企業，吸引了許多投資人的目光，更是在台發行唯一主打研發費用的美股ETF。

這檔ETF究竟有什麼魅力？他的成分股表現如何？

基本資料

選股邏輯

00971所追蹤的彭博研發龍頭指數，從美國前1000大市值公司中，篩選出研發費用連續3年正成長，且研發占銷售額比率位於前90%的公司，經市值排序與加權後，精選出50大研發龍頭企業。 對單一成分股的權重進行嚴格控制，最高不得超過8%，以有效分散投資風險。此外，指數成分股每半年進行一次定期調整，每年4月及10月審核成分股，1月、4月、7月、10月為成分股權重調整。

產業分布及前十大持股

經過層層嚴謹的選股流程，截至2024年9月底，00971追蹤的指數成分股以資訊科技產業占比最高，達到40.2%，其次為非核心消費產業占17.5%，以及醫療保健產業占15.9%。

其他如通訊服務、工業、核心消費及金融也有分布，投資範圍不僅涵蓋電子股，更跨足多元產業，既降低風險又增添布局深度。

從市值分布來看，指數中57.74%的成分股屬於市值超過2000億美元的巨型股，其餘42.2%為市值介於100億至2000億美元之間的大型股，充分展現指數在穩定性與成長性的平衡。

前十大成分股依權重排序為：Meta、蘋果、輝達、亞馬遜、微軟、特斯拉、禮來、卡特彼勒、菲利普莫里斯以及 Alphabet。這些龍頭企業在指數中的合計占比達59.19%，凸顯指數著重於高市值且具創新能力的公司。

這十檔中就有九檔是市值突破2000億美元的巨型股，其中以蘋果的市值3.55兆美元最為出色！這些成分股幾乎都是美股市值前十大公司，可說是一次網羅各產業菁英。

稀飯簡單介紹幾檔公司，禮來是一間跨國製藥公司，今年因其減肥藥可能降低糖尿病風險而受矚目，此前也曾推出爆紅的瘦瘦針。

卡特彼勒是重型工業設備製造公司，主要生產天然氣發動機、柴油發動機等，為全球最大的建築、採礦設備、柴油和天然氣引擎及工業汽輪機生產商。

菲利普莫里斯則是全球煙草產業的領導企業之一，目前也跨足呼吸道醫療。

配息機制說明

00971 是一檔每年 12 月除息的年配息型 ETF，無收益平準金機制。

接下來，稀飯將帶你深入了解00971所追蹤指數的回測績效表現，一起來看看為何這檔ETF能引發這麼多討論與期待！

股價走勢圖

根據野村投信的官網資料，00971 所追蹤的彭博研發龍頭指數自2007年以來總報酬高達1,086.07%，展現亮眼的長期績效！

相較之下，S&P 500、NASDAQ和S&P 500成長指數的總報酬僅為448.78%至769.05%，更凸顯其優異表現。

該指數的年化報酬達15.22%，遠高於同期間S&P 500的10.25%，顯示其穩健的成長實力。

不過投資人也要留意，高報酬往往伴隨較大波動：彭博研發龍頭指數的最大跌幅曾達48.89%，雖然優於S&P 500 的 -55.22%，但仍需謹慎評估市場波動風險。

這優異的表現背後，離不開該指數聚焦於全球研發投入領先企業的策略，成功掌握了各大成長型公司在科技、醫療等領域的發展潛力。以這段期間為例，輝達的股價成長了12倍以上，而蘋果更是成長了28倍。

機會點

1、聚焦研發龍頭，捕捉創新機遇：00971追蹤彭博研發龍頭指數，鎖定研發費用高成長企業，專注於具創新實力的市場領導者，具備長期增值潛力。 2、多元化配置，抗震性強：涵蓋科技、醫療、消費等多元產業，分散風險，前十大持股包含 Meta、蘋果、輝達等全球頂尖企業。 3、巨型股主導，穩健與成長兼備：近58%為市值超2000億美元的巨型股，穩定性高；42%為成長型大型股，兼具潛力。 4、年化報酬亮眼，超越主流指數：指數自2007年以來年化報酬達15.22%，大幅領先S&P 500的10.25%，展現優異的長期投資價值。

挑戰點

1、高報酬伴隨高波動：回測顯示指數最大跌幅達48.89%，雖優於S&P 500 的-55.22%，但仍需做好完善的風險管理。 2、匯率波動風險：由於是美股 ETF，台幣與美元間的匯率波動可能影響實際投資報酬。 3、回測績效不代表未來：過去的亮眼績效並不保證未來表現，市場環境變化可能導致實際報酬與回測結果有所差異。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。