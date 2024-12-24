0056+00850+00915…最推退休族ETF投資「三組合」曝光！小童：月配型看好00963

退休族怎麼規劃？

嗨大家好，我是小童！

發現觀眾們真的是很有實力跟努力的族群。很多朋友敲碗，說想知道退休後的現金流投資組合該怎麼規劃？

又或者說我們不一定要把目光聚焦在退休族群，而是如果你是期望穩定現金流的投資人，那怎樣的配置是我認為比較合適的。

退休族的投資組合

今天主題會比較圍繞在穩定月領息或是適合退休族的投資組合。

市場上的方法百百種，有人會透過買海外債券，有人會透過保單規劃，甚至有人會透過逆向抵押貸款，也就是以房養老...

這些通通都可以獲得穩定而且不錯的現金流收益。不過，今天我要來分享的是一樣可以擁有相對穩定的現金流，但它的流動性更高，沒有期間限制，同時門檻低、好上手，還能兼具價差的股票型商品——沒錯，那就是我常常分享的ETF。

投資組合大致上會分成三組。這三組也並不是說絕對百分之百完美，單純只是經過我的經驗跟回測而暫時找到的最佳組合。你們都可以去搭配自己已經擁有或是喜歡的來做組合。

第一組：股債配置

我最推薦的就是股債配置。

債可選擇00933B或00937B，因為這一類的投等債ETF通常比長天期美債來說會有更多的配息收益，而且又能兼具債券的保守。不過，因為這兩檔的存續期間也不低，所以在價格波動上還是會有一點風險。 如果你要追求波動更小、配息更高的話，那非投等債的00945B和00953B就會是你可以考慮的口袋名單。 尤其這四檔都是月配，而且粗估平均殖利率約有5~7%。在股債平衡和現在的低基期保護之下，這一類的債券ETF自然就會成為你很好搭配的組合之一。

因為債的部分是屬於相對低波動，加上月配息，所以在股的部分我自己一樣會建議可以往低波動的月配息來做挑選。老實說，以台灣過去現有的月配高股息ETF來說，我還真的很難找到低波動的好標的。關於這部分，我自己會建議大家可以參考我之前分享的近期新發行的ETF中，少數讓我真的看好的投資標的，那就是00963。

因為00963除了佈局全球多個國家之外，它的特色就是因為它投資於海外，所以它的所有收益都是被列為境外所得，可以享有海外所得750萬的免稅額，加上免健保補充費。

在這樣國家分散、產業分散、稅負優勢和月配息的情況之下，就真的很適合拿來搭配債券來做組合。

這樣的股債搭配不僅可以將收益保守維持在6%以上，在稅賦成本的考量之下，債券ETF和00963的境外所得都可以很好地降低那些沒有人告訴你的隱藏成本。

第二組：00963搭配00929

再來第二種組合一樣是月配，但它的風險和價格波動就會比第一種組合還要再高一些。那就是拿剛剛的00963去搭配近期吵得很兇的00929復華台灣科技優息。這樣就可以很好地填補00963所缺少的台灣市場和科技產業，做到一個非常完美的互補。

從債券ETF轉成波動較大的00929，自然在配息表現上就有機會將投資組合的殖利率維持在6~8%，同時也有機會獲取亮眼的價差表現。這個組合也給大家當作參考！

第三組：三檔季配息組合

最後第三種組合就是用三檔季配息來組成專屬於你自己的月月配ETF。這種方法的排列組合真的太多，我就不一一細講

如果真的要我說什麼組合是最適合退休族來穩定領息的話，我自己會建議0056+00850+00915...原因是退休族最需要的是什麼？最需要的就是穩定。

如果我們來看幾檔比較熱門的季配ETF，在過去這一年多來經歷的多空循環表現，00915是最抗跌又會漲的，而00850則是股價表現最佳。其次是00713，再來是00919。但因為00713和00919的配息月份跟 00915的3、6、9、12月重疊，所以這部分我們就取最強的就好。如果你手上有 00713的話，也可以直接取代。

而00850因為老實說價格波動對於保守的人來說還是相對比較大。如果你要更保守、而且更低價的話，00878就會是它可以替代的標的之一。

尤其之前我也分享過，00878其實配息表現也蠻不錯的，大約可以保守預估5~6%，跟 00850差不多。所以2、5、8、11月的話，這兩檔專注在永續ESG的高股息ETF其實都是可以參考的。

至於 1、4、7、10 月的話，不用說，0056可以算是規模最大、最安全，而且產業分佈相對平衡，表現最佳的標的之一。經過這樣的0056+00850+00915，我們大約可以得到年化殖利率8%，然後又相對會漲的月月配投資組合。以上這幾種方法就分享給退休族或是追求穩定月現金流的好朋友們。

別忘了，如果能妥善搭配價量分析，在相對合理或相對低價的位置來做佈局，那在買到更多單位數的情況之下，你所領到的配息也會比較多！

◎本文內容已獲 小童 x Happy Trading Life 授權，未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。