00940持有一年值利率約5.5%...大輸0056！萊恩：和0050比更慘、高股息要慎選

前言

你還記得今年3月時00940之亂嗎？還記得那時候網路的討論度超高，甚至有人把退休金All in，也有人用房貸或是信貸來買這支股票，彷彿這支股票穩賺不賠一樣，到年底了，我們來看看買00940到底是不是對的投資。

00940介紹

一開始還是跟大家介紹一下元大台灣價值高息 ETF（代號：00940），它是由元大投信發行，主打融合「巴菲特-價值投資」的高股息指數，發行價只有10元，重點還是月月配，完全打中的台灣投資人的心，難怪那時候賣到翻掉。

00940投資表現

由於00940的股息發放未滿一年，所以我用目前的每月平均推算，假設在發行當月買入，預估的殖利率大約是5.5%，看起來還不錯，投資10,000元能賺550元。

0056 vs 00940

用國民高股息ETF0056對決00940，假設在年初分別投資以下標的，到年底的表現如下，00940慘輸0056。

0050 vs 00940

殘酷大對決，用老字號ETF0050對決00940，假設在年初分別投資以下標的，到年底的表現如下，雖然殖利率輸，但0050成長性大勝00940！

不要迷信高股息

高股息雖然很誘人，畢竟可以穩穩賺5%誰不喜歡，但不要低估股價成長所造成的差異，一樣投資100元，0050賺44元，0056賺4元，00940虧5元，雖然0050的波動比較大，但看長期投資報酬，勝過高股息的機率是非常高的。

結語

買00940的你，後悔了嗎？這次的分析並不是鼓勵大家都去買0050，高股息ETF還是有適合的族群。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。