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靠0050退休錢提早用完怎辦？ 小畢：搭配「逆向抵押」、資產還能再增加！

聯合新聞網／ 小畢投資筆記
台股示意圖／報系資料照
台股示意圖／報系資料照

不少選擇投資0050的投資人，希望退休後每年從0050提領作為生活費，許多人會採用所謂的4%法則來提領，也就是第一年提領資產的4%，之後每年根據通膨率調整提領金額，但有的投資人可能會擔心如果退休後提早把錢花光該怎麼辦？

事實上除了可以搭配債券增加提領成功率外，另一個方式就是搭配逆向抵押，也就是以房養老。

所謂的以房養老指的是如果擁有一間房且還清房貸後，在退休後如果遇到退休金快花光的狀況下，可以跟銀行申請逆向抵押。

也就是將房子作為抵押品，把已還的房貸重新借出來作為生活費，也由於是由銀行每個月撥款給借款人，和一般房貸由借款人每個月付款給銀行是反向的關係，所以以房養老也稱作逆向抵押貸款，另外目前以房養老也有一些限制，例如有限制年齡一般必須大於60歲，且貸款年限一般最長為30年，另外貸款成數最高為7成。

至於怎麼知道以房養老每個月可以拿到多少生活費呢？

以貸款1000萬，貸款年限30年，利率3%為例，第一個月領到的金額為27777元，第二個月開始需扣除利息69元，所以實領金額是27708元，接下來隨著利息增加，每個月可領到的金額扣掉利息後會逐漸遞減，直到利息超過每月實領金額的三分之一時，每月實領金額就會固定，超過的利息部分則會持續掛帳累加，等到到期銀行清算房產價值時再全部扣除。

以前面的例子來說，我們可以看到第一年實領的金額為328741元，之後每年逐年遞減，直到第12年後實領金額固定為225324元，至於利息第12年後開始掛帳，到第30年掛帳的利息總計為183萬元，也就是最後還需償還銀行183萬元的利息。

那麼要怎麼搭配逆向抵押來降低退休後將錢花光的情況呢？

國外學者提出可以在退休時申請逆向抵押提供生活費，不足的部分才由其他投資組合提領，他的研究結果顯示相較於沒有使用逆向抵押，使用逆向抵押可以有效降低退休後耗盡資產的失敗率，另外退休後的資產價值還能大幅增加。

至於只從0050提領生活費的話，我從蒙地卡羅模擬的回測結果發現隨著退休年數增加提領成功率逐漸下降，到了第30年，成功率只剩下82%。

但是退休時就申請以房養老，每年生活費不足的部分才另外從0050提領，以貸款1000萬，貸款年限30年，利率3%為例，可以看到提領成功率大幅增加，到了第30年成功率甚至增加到96%。

另外0050資產價值的中位數部分，搭配以房養老策略在退休第30年的資產，比沒有採用以房養老還多了3461萬，也就是在退休30年後，有很大機會可以還完貸款1000萬和利息183萬元後，除了一樣擁有一間付清的自住房外，還多了2278萬元的資產。

從前面的結果我們知道退休時採用以房養老搭配0050提領的策略，由於可以減少從0050提領生活費的金額，增加0050繼續增值的空間，所以除了有機會降低退休後耗盡資產的失敗率外，還能獲得更大的資產價值，。

◎本文內容已獲小畢投資筆記授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 退休

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