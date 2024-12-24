0056跌破年線…千載難逢的機會來了？ 棒棒：定位就是領息同00713一起分批布局中

0056下半年跌的好慘，竟然還跌破年線！從7月最高股價42跌到現在的36，到底怎麼了？

還會再跌嗎？目前價位夠甜，值得進場嗎？

轉眼間，一年又過去了

12月有很多高股息ETF相繼除息，接下來跨個年就是換0056宣佈配息；而0056最近第四季的現況，除了在12月20日完成換股，總共有8檔新增，7檔剔除外，就是股價呈現往下墜的趨勢，甚至是回吐到今年1月股價的水準。

接下來將會依照這兩個主題去分析0056的現況。

0056追蹤的臺灣高股息指數換股

在現有49檔成分股中新增8檔，刪除7檔，調整至50檔。增加了不少航運股如長榮航、長榮和陽明。

重點是同一時間，市值型的ETF0050和00608也換股，新增一檔陽明跟0056同檔，很不可思議。

到底這些航運股為什麼如此被看好？我們逐一來檢視一下他們今年的營收表現。

陽明海運

陽明第三季受惠於傳統旺季及需求成長，單季每股盈餘8.13元，創今年單季新高。累積前三季稅後淨利為516.34億元，較去年同期增加750%。每股盈餘為14.79元，等於是超過一個股本。想當然了，明年的股息應該會發的很多，所以被0056給納進來。

長榮海運

跟陽明一樣，第三季是旺季，全球貨櫃輪運價高漲，前三季累積的每股盈餘高達50.68，也賺回好幾倍股本，明年的股利配發也可期待。

長榮航

受惠於電商、AI伺服器、半導體機臺等需求，包機需求湧現及海運塞港、海轉空外溢效應，使得整體貨運需求暢旺。第三季單季合併營收及獲利寫下歷史新高，前三季EPS達3.98元，為同期新高且直逼去年整年的水準。

所以無論是0050或0056，其實都看好貨櫃航運業的後續發展。

不過也因為換股外資狂吃豆腐，0056在12月20日首日換股，賣超前10大個股中就有5檔是新冰成分股。可能有人會拿這個來詬病，不過這情形已經出現很久，並不是只有這兩年才有。換股前後會出現不少震盪就是。

0056股價的變化

存股族應該可以發現，0056最近一直跌，跌到沒有極限。股價從38、37、36下滑，逐漸上35靠攏，更有人還喊到會看到二開頭嗎？

若你近半年的表現來看，可以發現股價最高是在7月11為42.65，最低是出現在8月5號的股災，當時的股價為35.1。從今年最高價比對到現在12月20的股價，可是足足掉了有14.6%之多。

若從今年1月開市以來的表現來看，從線圖中可以得知1月開春就直接入手的人，扣掉中間的三次配息，帳面績效其實是負值，差了有負2.02%，等於都回吐回去。

0056的績效是否真的有變差？

我們從歷年的表現逐一來觀察。首先就單月份，從12月1號到12月20觀察，21檔高股息ETF中，表現最好又打敗大盤的是00919和00730。前陣子才覺得00919績效變差，現在又回春啦。

另外00929在12月表現還不賴，不再是後段班。

那0056排名第幾呢？

答案是中段班，排名第11，12月份的績效為負0.49%。

至於11月份表現超好的資優生00915、00918和00701，竟然擠在後段班。

若從今年以來的績效來看，截至12月20為止，所有高股息ETF的表現都輸給大盤，16檔ETF中0056排名第13名，也就是說0056在今年的表現很差，在後段班，最慘的則是00936才0.84%。這還是有含息的哦，如果扣除掉配息，帳面損益一定相當難看。

往前推到去年2023年，這年0056的表現超前，11檔高股息ETF中排名第三，僅次於00915和00918。這年也是高股息雄風年，11檔中就有8檔打敗大盤。

至於2022年空頭年，很明顯的，0056跌的真的是迷迷茂茂，還比大盤還要慘，跌幅近兩成，真的不抗跌，7檔ETF中排名倒數第二，最慘的則是00900。

如回到2021年，大多同年，可以發現所有高股息ETF表現都不錯，但0056相較於其他標的，其實表現沒有多突出，還輸給大盤。

0056之前配發的股息很高超誘人，所以在高點就入場了，但怎麼越買越跌？現在打開券商系統看損益，一片慘綠，虧損超多。

其實首先要釐清，你當初買0056的原因。0056的選股邏輯相當簡單粗暴，是從臺灣50、中型100指數150檔標的中選取未來一年預測現金股利殖利率最高的50支股票作為成分股。又因包括了它成立了10多年，為臺灣第一檔高股息ETF，各種股災都經歷過，還屹立不搖。 再來是擁有很高的填息率，第三是配息穩定，近10年以來從來沒有斷催過，近幾年還越配越多。最後則是規模夠大，3000多億，根本不會下市變成壁紙。

考量上述幾個原因之後，在擬定你的投資策略就會很清楚。因為我將0056定位為領息，想要CP值高領到最多息，買的便宜就會是我評估的重點。

基本上我是採用單筆不定期投資策略，但也有人採用定期定額。就算你買在最高點，你用定期定額去攤平，長時間下來絕對會將成本降低，除非你ALL IN。

無論是從10年或是5年的定期定額來看，其實報酬率都很不錯，就連較短的3年和2年也有不錯的報酬率。雖然對於0056來說，定期定額或許不會拿到很高的報酬率，但長期下來起碼是均價，也不是走下坡血本無歸。

我用單筆不定期進場的策略，最快速的還是來自於年均價。一旦逼近年均價就會注意，跌到年均價以下就會慢慢加碼。

若依照12月20的股價來看，已經低於今年的年均價。若後續再跌個5%，其實就會達到今年最低價。

另外，其實0056目前已經正式跌破年線38.45，跌了2塊多。若再跌下去，就會開始挑戰三年限33開頭。其實12月20的股價，已經離8月5號股災股價不遠。這會是千載難逢的機會嗎？投資人可以思考一下。

個人研究心得

近幾個月不只0056一直跌，就連以抗跌著稱的00713，在12月17出席後瘋狂貼息，股價竟然掉到53開頭，也跌破年限，太震驚了。

而今年下半年不只是高股息ETF跌，連大盤也在跌。美國FED暗示明年將放緩降息腳步，加上川普的不確定性經濟政策，都會是2025年左右臺股震盪的原因。

對於0056來說，個人的定位是領息，關鍵點就是得買的更便宜。或許會再繼續跌，但漲跌很難預測。既然甜甜價價位到了，連同跌破年限的00713，都已經分批布局中。

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