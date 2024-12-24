上週震盪越跌越買！00919增61.5萬受益人創新高 專家：明年仍看好電子、AI

大盤上周大跌2.22%，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際越跌越買，使得台股ETF受益人數再度創高。

根據台股ETF集保戶股權分散統計最新資料顯示，66檔台股ETF受益人最新一周增加37521人，總人數續高來到10258502人，統計今年以來66檔台股ETF受益人總共增加418.7萬人。

進一步觀察前十大台股ETF受益人數同步創新高的有6檔，包括00919群益台灣精選高息ETF今年來增加61.5萬人最多，其他5檔分別為00878、006208、0056、00713、0050。

整體來看，包括00878、00919、0056有穩定配息的台股高息ETF還是相對持續受到投資人熱愛。

市場法人表示，上週00919第7次除息0.72元，由於受大盤下跌影響，目前仍呈現貼息，不過從受益人數、交易量來看，搶在除息後甜甜價進場的人為數不少。

00919除息後價格下降0.72元也就是3%%，00919是季配息，也就是一年有4次便宜3%的買進時機，00919自成立以來呈現類似台積電階梯式步步高的配息政策，存股族或是想中長期持有的投資人此時進場布局可以撿便宜，也能夠降低持股的成本。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山，更是愛好高息的存股族投資人，參與台股投資的好選擇。

展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，在AI影響力持續擴大下，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。

中長線而言，台股基本面有支撐，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。