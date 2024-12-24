台股ETF受益人再創高 海外科技、金融主題ETF受青睞

12月美國那斯達克指數首次突破2萬點，但台股走勢相對疲弱，一度跌破半年線，所幸23日止跌回升。觀察這段期間投資人發揮越跌越買精神，逢低加碼台股ETF，受益人數不減反增，根據最新一周集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF受益人數1,025.8萬人，周增3.8萬人，再度創下歷史新高，其中台股高股息ETF受益人數周增3.2萬人，今年以來增346.8萬人，增幅達9成。

在債券ETF方面，上周美國聯準會（FED）舉辦今年最後一次FOMC會議，如預期降息1碼，但主席鮑爾會後的鷹派言論，加上點陣圖表示明年可能僅降息2碼，導致美國10年期公債殖利率升至4.5%之上，債券價格再創近期新低，「甜甜價」浮現後也吸引買盤進場，上周債券ETF受益人數增1.7萬人，終止連5周減少態勢，增量集中在長天期美債、投等債等債券ETF。

海外ETF方面，上周受益人數147萬人，周增2.2萬人，主要增幅集中在美國科技股、標普500指數型ETF，以及受惠川普2.0相關的政策概念股如金融股ETF，上周受益人數有千人以上增量。而隨著中國政府日前召開經濟工作會議，積極釋放寬鬆訊號，並引導企業發放股利，預期陸股中的高股息ETF也可望受惠。

中國信託投信表示，今年以來台股ETF受益人數成長418.7萬人，增幅69%。其中台股高股息ETF受益人數合計722.5萬人，占整體台股ETF受益人數逾7成。觀察高股息ETF受益人數依舊創歷史新高，顯示高股息ETF並未失寵，不過也有越來越多投資人青睞大盤市值型ETF，受益人數持續上升。

中國信託投信基金經理人張圭慧說，近期高股息ETF配息減少，主因台股進入除息淡季，且11月走勢較為震盪，導致高股息收益分配政策較為保守。不過根據世界半導體貿易統計協會表示，全球半導體市場2025年預計達到6,971億美元，年成長11.2%，其中IC銷售額預估年增12.3%，邏輯晶片預估年增16.8%，記憶體預估年增13.4%，顯示AI相關投資依舊熱絡，可望帶動GPU邏輯晶片、記憶體需求擴大，以科技為主要成分股的高股息ETF仍然受惠，若成分股表現回升，高股息ETF配息也有望重返正常水準。

觀察研調機構看法，受惠降息利多，明年中小型股票表現可望轉佳，因此建議投資人可以逢低加碼科技股含量高的市值型與高股息ETF，且囊括櫃買龍頭企業成分股的主題型ETF亦可考慮持有。

債券ETF方面，中國信託投信基金經理人張瓈尹指出，根據聯準會最新金融帳戶報告，第三季外資購買美國公債的金額為2010年以來最高，達到2,520億美元，金額為第二季的2倍以上，買盤來源主要為歐元區、避險基金，由於美國經濟強勁，利率將相對其他成熟國家高，且高利率可能維持更久時間，高殖利率吸引下，導致買盤傾巢而出。

張瓈尹表示，川普此次入主白宮沒有再連任的包袱，因此在政策的落實應該會較前一任更快更有效率，加上聯準會降息步伐趨緩，甚至2025年下半年可能按下暫停鍵，實質利率仍較疫情前為高，建議投資人投資組合可以納入金融債ETF，不僅有政策支持同時站在收息面，也有一定的現金流。

海外ETF受益人數近期亦有明顯增幅。其中以鎖定美國那斯達克、標普500指數為追蹤標的之海外ETF較受青睞，而包含金融政策受惠題材的主題型ETF亦受資金追捧。中國信託投信表示，川普2.0擬鬆綁金融管制，加上美國緩降息使高利率延續，有利於金融業維持現有淨利差，預期明年金融業獲利可望維持穩健，以美國大型銀行業為成分股的海外ETF亦可納入投組。

陸股ETF方面則受惠中國政府積極釋放寬鬆訊號，並引導企業發放股利，高股息ETF今年下半年以來表現亮眼。中國信託基金經理人陳雯卿說，隨著中國政府持續祭出利好股市與房地產的政策，預期在內外資持續加碼陸股力道增強下，陸股後市仍可樂觀看待，投資人可加碼權值股以及高股息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。