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00878明年目標買到150張！存股哥：夠穩定又能平滑開槓桿帶來的風險、對我來說是信仰

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

今年我把00878的張數從87張提升到118張，一年內買了31張，明年希望可以把張數增加到150張，做為我的主力持股肯定是要將大部分資金集中在它身上的，但其他的高股息或是正二我都還是會繼續買。

過去的我一年要買好幾十萬甚至上百萬根本就是不可能的事，本金不夠大領到的股息也不多，能運用的槓桿也有限，但這3年越來越能感受到複利的力量，更大的本金讓我領到更多的股息，持續再投入再讓我去開更大的槓桿。

「股息再投入」就是一個讓你的資產、股息不斷提升的正向循環，也是一個金錢生產系統，只不過投入的原料是錢，你得到的產品也是錢，然後再把錢投入繼續生產，得到更多更多的錢。

更大的本金也能讓我有更多的空間，在承擔適度風險的情況下去開槓桿，繼續衝高本然後再領更多的股息，然後你就會發現現金流源源不絕，而且還越領越多。

至於為什麼要集中主力資金買00878？因為00878就是夠穩定，穩定的配息、穩定的股價，其股性又能平滑開槓桿帶來的風險，最重要的是，00878對我來說是信仰呀！

雖然一年要買32張00878對我來說是個滿有難度的目標，但給自己一點壓力才能督促自己變得更強，只要相信自己做得到，那就一定能做到，最重要的就是要相信你自己。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00878國泰永續高股息 ETF 季配息

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