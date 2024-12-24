ETF 創富論壇／統一投信新金融商品發展處資深副總張美媛 Fed 降息 有利長債商品

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
統一投信新金融商品發展處資深副總張美媛（本報系資料庫）
統一投信新金融商品發展處資深副總張美媛（本報系資料庫）

美國總統大選後，債券殖利率不降反升，高殖利率使債息誘人。統一投信新金融商品發展處資深副總經理張美媛表示，美國經濟持續偏向軟著陸，聯準會選擇淡化政治影響，有望維持平穩降息節奏，有利長天期債券表現，趁現在利率高原期的後半階段，可擇優布局債券ETF

經濟日報明（25）日舉辦「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」，張美媛將以「聯準會按下降息鍵  債券ETF投資全攻略」為題發表演講。

張美媛指出，聯準會9月開啟首次降息，美債價格已提前反映，所以利多出盡、不漲反跌，但仍在金融海嘯以來相對高檔，是掌握債息還在甜蜜區間時機。尤其川普對企業減稅的效應，投資級公司債可望受惠，BBB級投等債可列入資產配置。

至於如何選好債，張美媛分析，川普當選後，雖降息步調可能放緩，但趨勢不會改變。而據過去四次降息循環經驗，在軟著陸情境中，優質投資級債因兼顧票息、低信用風險、具備潛在資本利得，表現相對亮眼，當中又以BBB投資級公司債較突出。

違約率是投資公司債的重點考量，據Fitch過去30年統計，以景氣三年為一循環，投資等級債的三年平均違約率不到1%，其中BBB級的三年平均違約率為0.57%，低於非投資級債的6.78%。

張美媛表示，總結來看，BBB級投等債較可達到收益及風險的平衡，美國2025年起將進入川普2.0時代，近期市場上愈來愈看好投等債ETF。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

債券ETF 降息

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