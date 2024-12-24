ETF 創富論壇／復華投信新金融商品部投資經理彭衍翰 資產配置 選美日台股

近年ETF蓬勃發展，除台股外，各式海外股票及債券ETF陸續問世，提供投資人更多元投資工具。復華投信新金融商品部投資經理彭衍翰表示，善用ETF並透過資產配置組合進行中長期投資，可提高投資效率，達到不同理財目標。

經濟日報將於明（25）日舉辦「2025投資論壇 ETF創富大趨勢」，彭衍翰將以「善用ETF資產配置，成就人生財富」為題進行演講。

彭衍翰指出，因應川普2.0下的全球政經情勢，建議採分散策略並納入債市部位以降低投資組合風險，透過成長型股票ETF搭配公司債ETF兩大主題，兼成長與息收投資機會。

彭衍翰表示，股市看好美國、日本、台灣三個市場，布局建議聚焦大而美的成長題材，及有人才、有技術、有資金的產業龍頭；積極型投資人可適度分批加碼美股成長型ETF。

另外，也可透過配息機制的ETF進行以息養股的中長線投資策略，提高投資效率並滿足現金流需求。

彭衍翰指出，隨各業者陸續發行新產品，包含近年引領股市多頭的美、日、台股，或者債信品質佳、具利差優勢的公司債等債券，皆有相對應的ETF產品，建議投資人可依投資風險屬性配置資產。

彭衍翰也提醒，ETF價格高低不是決定報酬的關鍵因素，低價不等於比較會漲，也不等於是配息率較高的ETF，此外，也不該把台股高股息ETF視為固定收益、把海外債券ETF當作賺取資本利得的商品，慎選指數編制邏輯與操作策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。