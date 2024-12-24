投信：債券ETF 再跌有限

聯準會（Fed）降息一碼，但明年預期僅會降息兩次，大幅低於市場預期的四次，導致美國十年期公債殖利率再次大幅走升、彈升至4.5%以上，債券價格再度走低，尤其對於利率較為敏感的長天期債市出現較大波動，盤面上債券ETF中，不少檔今年來績效已經轉負值。

Fed今年9月以來合計降息4碼，完成政策的重新校準，而未來降息將更加趨於謹慎，同步上修2025年底、2026年底中性利率，釋出未來將放緩降息步調立場。

FOMC會議充滿鷹派氣氛，多檔長債ETF價格回到去年10月的低點。根據CMoney統計至12月23日，盤面上債券ETF規模為3.06兆元，總投資人數為208.42萬人，今年以來平均含息市價漲幅為3.89%，其中，約一成標的已經轉為負報酬。

綜合國泰、中國信託投信看法，Fed動向顯示對通膨的警戒程度仍然偏高，但不代表降息循環已結束，有可能僅處於或接近放慢、暫停降息的位置，導致近期債市陷入回檔盤整。

在Fed持續降息環境，美債殖利率要再大幅上行可能性極低，可以說債券ETF價格差不多落底，很難再低；中長線仍有利債券走勢，主因川普上任後的政策尚未明朗，以及關稅引起的貿易壁壘，將會抑制全球需求的發展，對經濟產生一定的影響，股市預計波動會較大，債券有助降低投組風險及波動，所以建議投資人仍可在債券價格低檔時逢低布局。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。