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台股ETF 受益人數再寫新高

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股ETF受益人年增前十大
台股ETF受益人年增前十大

大盤上周大跌2.22%，不過台股ETF投資人熱情不減，趁回檔之際愈跌愈買，台股ETF受益人數再度創高。根據台股ETF集保戶股權分散統計，66檔台股ETF受益人最新一周增加3.7萬人，總人數達到1,025.8萬人。

今年以來高股息ETF備受青睞，包括00919、00878的受益人數仍續創高；上周也有00929、00940受益人數減少逾6,000人。

根據統計，今年以來66檔台股ETF受益人共增加418.7萬人，年增前十大的台股ETF中，有七檔為高息ETF；六檔受益人數創新高的ETF，有四檔為高息ETF，包括群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、元大高股息（0056）、元大台灣高息低波（00713），顯見有穩定配息的台股高息ETF，還是相對受到投資人喜愛。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有股息、又有潛在的價差空間可期，除了適合長期投資外，也是存股領息的收益靠山。

展望2025年，對電子產業獲利成長保持樂觀態度，台灣最強的半導體與硬體相關概念股皆為最受惠的廠商，唯獨在川普2.0下強大灰犀牛態勢中，資產配置需靈活調整。中長線而言，台股基本面有支撐，對後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。

對台股後市表現，安聯投信台股團隊認為，電子產業目前仍以AI相關供應鏈訂單能見度最高，雖短期有生產良率及零組件供給不足等問題須解決，但出貨量逐季放大，相關廠商2025年上半年營運可望淡季不淡。

布局策略上，在市場對AI供應鏈已有高度預期，分辨個別公司在供應鏈地位及競爭力仍扮演關鍵角色。尤其川普政府關稅新政可能影響廠商廠區配置及接單能力，加上輝達大量開放供應鏈認證，不具獨占性的零組件將開始進入價格競爭，未來AI供應鏈個股走勢恐日漸分歧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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