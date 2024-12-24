股票型ETF 資金追捧

近一周整體股票型ETF獲1,115.1億美元大量資金追捧，其中，美國獲989.2億美元資金流入，光是一檔iShares核心S&P500指數ETF（IVV）就吸金超過300億美元，而亞洲、拉美、東歐也獲資金流入，但中國、歐洲、日本出現資金流出，規模介於0.02-16.5億美元。

聯準會如預期降息1碼，但上修了通膨預估，且還上修2025、2026、2027年利率預估，受此鷹派立場影響，股債震盪加劇。

富蘭克林證券投顧表示，因應川普2.0政策對經濟及通膨前景帶來的不確定性，聯準會暗示未來將更謹慎決定降息的幅度與時機，市場重新校準未來政策路徑。

富蘭克林坦伯頓固定收益團隊投資長桑娜‧德賽表示，展望2025年第1季將迎接川普2.0新政，建議投資人掌握「美國優先、股債均衡、多元分散」三大心法，核心配置首選靈活調整資產配置及多元產業布局的美國平衡型基金為核心，掌握收益、川普紅利及類股輪動機會，股市布局建議兵分三路，除了創新科技產業型基金之外，建議逢震盪加碼美國小型股票型及公用事業、基礎建設產業型基金，卡位川普紅利，美國以外市場首選印度和日本股市，參與其結構性改革機會。

群益美國新創亮點基金經理人向思穎指出，美股市場資金快速輪動至金融、工業等政策受惠股，加上股市評價已至相對合理區間，在Fed降息循環、消費動能維持增長、企業營運穩健與股市廣度增加下，看好美股後市，故仍持正向看法。

目前趨勢上仍有利股市，由於市場對川普減稅、美國企業海外盈餘回流與基礎建設支出政策樂觀期待，評估川普政策相對親商，加上美國基本面穩健，美股中長期仍值得期待，建議選擇受惠政見或產業長線成長看好產業，如醫藥、能源、金融。美股目前財報表現良好，近期因應財報看好科技軟體股、金融、國防、旅遊等。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。