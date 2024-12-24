擁百張00915不敢看損益 挨罵「被0050虐慘」！網笑：韭菜太多

00915近半年來績效表現不佳，遭網友分析對比同類型標的後批評。根據資料，00915近6個月股價下跌11.72%，相較於0050同期上漲1.61%，不僅未呈現低波動特性，報酬率也低於市場預期，甚至輸給定存收益。PTT笑稱「股息仔太多韭菜，很好割」。

一名網友在PTT發文表示，持有100張00915後，帳面損失加上利息收入仍無法彌補虧損，對投資結果感到失望，面對其他ETF已陸續公告換股調整資訊，但00915至今未公布相關資料，成分股如中租、聯電等表現更讓他感到無奈。他坦言，長期虧損使自己對帳面損益「不敢再看」，甚至自嘲已進入「傷心五步驟」，現在勉強接受投資結果。

另一名網友回文指出，00915成分股共計30檔，但近60日內多數表現疲弱，包括中租、聯電、裕融、中美晶等多檔個股跌幅超過20%，而表現正向的僅有5檔，且漲幅有限、占比不高。這意味成分股中有超過80%的股票處於下跌狀態，選股邏輯因此遭到質疑。他認為，今年00915報酬率遠遜於0050，反映選股策略在市場波動中的抗壓性不足。

其他人留言「高股息etf早就被玩爛」、「叫他們買中租、聯電、裕融，說是爛股，不敢買，結果買ETF」、「韭菜就是這麼好笑」、「成分股跌爛，自然就是崩」、「就像一堆人不敢買台泥、台塑四寶，結果買0050一樣好笑，買ETF就是用你的錢買這些股票」、「高股息仔會說又不用在意股價，有配息就好」、「配息縮水，他們就笑不出來了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。