00919換股引熱議！網看好明年配息率籲：長期持有繼續買進

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聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論00919。本報資料照片
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00919「特選台灣上市櫃精選高息指數」於12月進行例行換股，採取「8進8出」策略，成分股調整結果受到市場關注。PTT網友對於本次換股持正面態度看待，對明年成長性及配息率也相對樂觀，認為可長期持有並持續買進。有人笑稱「00919是目前還能笑的高股息之一」。

00919「特選台灣上市櫃精選高息指數」於12月進行例行換股，新增的成分股包括名軒（1442）、海悅（2348）、裕民（2606）、慧洋-KY（2637）等高息潛力股；刪除的則包含長榮鋼（2211）、中美晶（5483）與矽創（8016）等表現相對平淡的個股。

一名網友在PTT發文表示，00919本次選股範圍涵蓋各產業，這次調整特別增加了航運股裕民與慧洋，以及高息營建股名軒與遠雄（5522），顯示出00919持續追求產業均衡分布，兼顧電子、金融、航運與營建的高息潛力股配置，雖對陽明未納入00919感到意外，不過00919的航運布局仍被視為策略性補強，有助於增強未來獲利能力。

該網友表示，這次換股方向合理且具前瞻性，增強了航運與營建兩大受益產業，對於明年的成長性與配息率帶來正面效益，投資人可視個人資金規劃進行長期持有與分批加碼，以分享高息ETF的穩定收益與潛在成長。

其他人留言「00919是不是目前還能笑的高股息之一？看看00929，上次0.05之後，感覺已經被打趴站不起來了」、「營建明年應該會配的不錯」、「00919今天除息，買到沒錢了」、「陽明應該明年5月才會選」、「有買到便宜的長榮有優勢」、「All in啊嘻嘻」、「00919 2025噴上去」、「陽明明年會進，這次算起來就差一點，華碩應該也是」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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