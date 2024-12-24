他看中鼎籌碼變化疑「外資靠ETF控盤洗錢？」 網嘆：散戶很無力

近期網路社群熱烈討論ETF操作模式是否成為外資控盤或套利的工具。一名網友以中鼎（9933）近期籌碼變化為例，指出外資與ETF成分股調整過程中的可疑操作模式，引發投資人關注，直呼「散戶很無力」。

一名網友在PTT發文分析，今年7月至9月，元大投信大量買入中鼎股票，期間共買超6,728張，平均買入價格為每股51.36元，形成高檔大量買進的現象。該網友認為，這一步驟或意在推高股價，吸引散戶跟進。

接下來的4個月（7月至12月），外資開始以每股54元的高點逐步賣出中鼎股票，股價最終下探至40元，期間元大投信的買入籌碼與外資的賣出節奏高度吻合，疑似形成「聯手控盤」的情形。

進入12月，ETF進行成分股調整，元大投信在近3日內以每股40元的價格大量拋售中鼎股票，合計超過6,000張，而這些籌碼最終由外資接手。此舉讓網友質疑，投資該檔ETF的散戶因股價波動而承受損失，是否反映操作過程中的不公平現象。

其他人留言「早跟你說了那些吹ETF的都是為虎作倀」、「外資投信一直在對敲，這樣沒違法嗎」、「所以etf的追蹤機制，不應太頻繁換股，如果是市值型，應該就不會換那麼頻繁了吧」、「要避免換股被吃豆腐，那就只能買市值型了，換股次數沒那麼頻繁+換股部位小」。

但也有人說「標普500也這樣啊，哪有什麼問題」、「你可以買股票，外資也可以賣，而且錢夠多可以多買，至於買低賣高，政府還鼓勵當沖勒」、「不研究無腦買ETF被割剛好」、「直接說開放外資是引狼入室不就好了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。