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上週台股ETF受益人數逆增3.8萬人 再創新高

中央社／ 台北23日電

美國聯準會（Fed）上週暗示明年降息腳步恐放緩，衝擊台股上週下跌510.23點或2.22%，失守半年線。不過，根據集保結算所截至20日最新統計資料，上週台股ETF受益人數週增約3.8萬人、達到1025.8萬人，再創歷史新高。

中信投信分析，12月美國那斯達克（NASDAQ）指數首次突破2萬點，但台股走勢相對疲弱，一度跌破半年線，觀察這段期間，投資人逢低加碼台股ETF，受益人數不減反增。

中信投信整理統計，今年以來台股ETF受益人數增加418.7萬人，增幅達69%。其中台股高股息ETF受益人數合計722.5萬人，週增3.2萬人，今年以來增加346.8萬人，增幅高達9成。目前高股息ETF占整體台股ETF受益人數比重逾7成，顯示高股息ETF並未失寵。

債券ETF方面，在聯準會放緩降息預期下，導致上週債券殖利率再度升高、價格下跌，美國10年期公債殖利率升至4.5%之上，創近期新高，投資人同樣逆勢進場，上週五債券ETF最新受益人數為205.7萬人，週增1.7萬人，終止連5週下滑走勢；累積今年以來受益人數增幅達8成。

另外海外ETF上週受益人數也增加約2.2萬人，達到147萬人，增幅1.5%，累積今年以來增幅約3成。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股 高股息

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