新手想存ETF沒有方向？存股哥舉00878為例：先達「季配三萬元」為目標

如果你是比較沒有方向的新手，或是已經投資一段時間但覺得成效不是很好，我都會建議先集中火力去買一支標的，這樣做的最大好處就是設定好目標後可以集中你的資金去買均價，同時有效拉高你的單一持股張數。

我知道一定很多人看A好去買A，下個月A弱B好去買B，再下個月B弱C好去買C，結果你每一檔成本都超高持股張數都不多，然後一個大回檔你三支全都套，變成不管怎麽買最後ABC都在賠，然後股息都不多，買來買去最後買了個寂寞。

那這樣你倒不如就集中所有資金去買A，高點也買低點也買，你至少可以有效的拉高A的張數跟股息，同時還能讓你買在均價上，雖然沒辦法抄到最低價，但持有均價的結果可以讓你在回檔時不至於虧損太多，甚至你靠長期投資、股息再投入的結果，回檔時的均價還可能比股價低更多。

也有很多老鐵問，那究竟要買到多少張，或是股息領多少才能再集中火力去買第二支？其實答案沒有一定，也沒有一個公式或理論告訴你買到多少再去佈局第二檔會比較好，但我認為你可以先以一檔高股息達到季配3萬，也就是月配1萬為目標。

以00878為例，每季股息抓0.55，現在你要達成季配3萬的話需要54.55張，換算總值約120萬，這是一個看起來稍有難度但每個人都能達成的張數跟股息，季配3萬（月配1萬）也代表平均每個月你都能有一筆還不錯的被動收入。

設定這個目標既符合成本平均法的投資原則，也能讓你在一個稍有難度但可行性卻很高的目標上持續下去，適中的難度並且在執行過程中給予自己適當的壓力，反而更能督促自己往前邁進，過程中你還可能不斷嘗試各種方式，讓自己更快達成目標。

我自己過去在存第一金、00878、00713也都是集中火力買進，雖然我不是以季配3萬為目標，不過理論大同小異，都是集中火力去拉高單一標的的張數跟股息，自己認為這樣的成效很好，因此想了一個可視化的數字給老鐵們參考，也許可以讓你在很迷茫的時候，找到一個可以努力的方向。

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