00757巨頭們打成一包做ETF…波動高於美股！ 真星華：高報酬高風險

＊原文發文時間為12月20日

00757買進50股，從今年12月初至今累積買進200股，平均成本101元。期間未實現獲利最高1000元，降回現在200元，宛如雲霄飛車。

00757股價，2018年12月初18元、2024年初65元、今日2024年12月20日收盤102.5元。同時間台股大盤約為9979點、17939點、22510點。

比較00757與台股大盤的報酬率，2018年12月迄今為566%、225%，2024年初迄今為56%、25%，都是00757勝。

00757的成分股，包括Crowdstrike、Netflix、ServiceNow、亞馬遜、輝達、Alphabet（google）、Meta（facebook）、博通、蘋果、微軟共10家公司，其中一半以上屬於美股市值前十大公司，也占VTI、VOO比重25%以上。

換句話說，美股要上漲，少不了這些巨頭的貢獻，反之下跌也少不了他們。00757把巨頭們打成一包做ETF，可以預想其波動高於美股，美股漲他更漲、美股跌他更跌，十分刺激。

這樣我能賺短期價差嗎？

12月初開始買的時候，K值大約73很高，技術線圖例如頭肩底那些看不懂，以我的能力沒有辦法做短期價差，只能不定期定額50股慢慢累積。

有人說一堆數據驗證與論文的結論是全球股市或美股（美股占全球股市比重50%以上，誰能取代）大盤長期趨勢上漲，那我就搭這個順風車，買美股巨頭組成的00757零股，如果能累積1張至10張，幾年後美股漲多少，00757漲更多，我的買新車款、買房頭期款通通有著落。有夢最美

還有，不能忘記

高風險高報酬、高報酬高風險

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