債券ETF價格落底準備逢低反彈 00687B單周增加3千人最多

上週聯準會12月利率會議宣布降息1碼，符合預期，並上修2025年底、2026年底中性利率、釋出未來將放緩降息步調立場，會議結果底定後，美股失望性賣壓出現，但觀察整體債券ETF單周受益人數從198萬微幅成長至200萬，其中美長天期公債增加前三名分別是國泰20年美債（00687B）增加3277人、元大美債20年（00679B）增加2319人，以及中信美國公債20年（00795B）債券增加了511人。

債券ETF專家說明，上週美國10年公債殖利率上漲12.6bps，收在4.52%，多檔長債ETF價格回到去年10月的低點，兩檔規模最大的20年美債包括00687B今日(12/23)盤中29.66元、00679B則是28.54元，吸引許多投資人逢低撿便宜，專家建議，美長債平均殖利率約落在4-5%以上，對於需要固定收益來說的投資人是重要的資金流來源，且美公債沒有違約風險，是債券配置不可或缺的一環。

但聯準會主席鮑爾在會後的記者會表示，今年9月以來聯準會合計降息4碼，完成了政策的重新校準，而未來降息將更加趨於謹慎，而美國11月PCE與核心PCE年增率分別達2.4%及2.8%，雙雙低於預期的2.5%及2.9%，來自通膨的壓力，已從2022年高點持續走降，聯準會本輪降息應可持續到2027年底，在美國降息步調放緩但持續的環境下，應把握殖利率彈高之際進場投資債市，並以債息收益作為主要報酬貢獻來源。

債券專家認為，在聯準會持續降息的環境下，美債殖利率要再大幅上行的可能性極低，可以說債券ETF價格已經差不多落底，很難再低，加上明年市場將因川普上任的新政影響，股市預計波動會較大，債券有助降低投組風險及波動，積極型的投資人，在資產配置可有六成股票，保留四成美長天期債券，穩健型的投資人，則應五五分配，讓債券ETF息收打底，股票型ETF作為助攻資產成長的主要部位。

美20年長債ETF人數增減表

資料來源：Cmoney,2024/12/23

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