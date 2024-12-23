領到年終除了加碼00878還有00922！專家：市值型ETF跟上大盤走勢

各家年終獎金月數紛紛出爐，不過究竟年終獎金怎麼分配？ETF專家指出，除了包孝親紅包給家人沾沾喜氣表心意，犒賞自己購物或旅遊，剩下的錢可以拿來投資ETF，看好台股明年持續上揚，除了國民ETF國泰永續高股息（00878）之外，他的市值型妹妹國泰台灣領袖50（00922）選股邏輯也很不錯，可透過市值型ETF跟上大盤走勢，施展「年終放大術」，自己幫獎金多加兩個月。

ETF專家表示，00922是最近市值型ETF的大黑馬，受益人數迅速增長，集保統計上週（12/13-12/20）就增加3421人，週增幅達約3%居冠，根據國泰投信官網指出，00922年報酬達35.61%，且他身為「00878妹妹」選股策略也跟隨姊姊的模範生腳步，聚焦未來發展性，成分股除了必備的台積電、鴻海等大型權值股之外，也因考量低碳轉型分數，早早就剔除台塑四寶，比其他市值型ETF還迅速。

ETF專家點出，值得注意的是，00922成分股中含有約17%金融股，這讓他有配息的底氣，上次配息1元、年化殖利率直飆8.84%，被譽為「市值配息王」，綜觀今年金控營收創下歷史新高，明年配息可以期待，預期屆時00922宣布配息金額時，會有大批股民手捧資金進場，投資人可提早卡位，坐等其他股民抬轎。

存股專家則表示，若年終獎金領到20萬元，00922以週五（12/20）收盤價21.51元計算，可買約9.3張，目前各大機構普遍看好2025年股市走勢，台股有望延續多頭行情，若延續今年以來走勢，年報酬35.61%計算，把年終獎金all in一年可放大成27.12萬元，現賺7萬元，對於小資族來說等同於增加2個月的獎金；投資人若不喜歡一次投入，也能透過定期定額，跟上台股大盤行情，把握機會，掌握年終獎金加碼秘訣！

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資料來源：Cmoney

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。