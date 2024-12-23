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「滿手高股息」而00713就是最後一檔了！ 小師傅：之後用股息買房、債券、市值型、美股

聯合新聞網／ 小師傅存股
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

對，你沒看錯，我就是滿手高股息，連一張市值型都沒有的人。總共有約1,800多萬的資金，完全都在高股息。而且我現在還又多買了一個新員工，就是00713，但這檔是我的最後一個高股息了，之後，我會用這些股息買房、買市值型、買債券、買美股，一個一個的買。

現在我的「永動機」已經形成，接下來的想做什麼想存什麼都是非常彈性和輕鬆的事情了。想當初，只是單純的想靠股息cover房貸，但是一個不小心，就存到股息收入比我年薪還高了。

之前我剛踏入股市的時候，常常聽前輩們說：「如果你還年輕，建議可以先存市值型，年輕人不需要有現金流 ，先努力壯大資本，等老了之後，就反過來，求個穩，存高股息現金流為主。」

欸，那奇怪，那我怎麼反著做呢？為什麼我反而先買高股息，之後才考慮買市值型呢？

第一，因為我在想，人生本是無常，我真的有機會能等到我老的時候嗎？棺材是躺死人，不是老人欸！會不會我存了半天，結果都沒用到啊？

第二，我覺得直接把收入提高才是重點。本金不高，存到最後也無感。

第三，我開槓桿，不見得會落後太多市值型啊！之後現金流穩定，我想買市值型就買市值型啊。我想吃麵加滷蛋就加啊，我想在麵攤切豬耳朵就切啊，完全選擇自由啊！

現在很多指數流派的人說高股息不好，但我也不在乎啊。我自己存自己喜歡的標的，他們賺他們的錢，我賺我認知範圍內的錢。反正賠錢就是我認知不足，最後就這樣而已。

最後
記住一點
把自己的錢管好就好了
不要擔心別人的錢

◎本文內容已獲 小師傅存股 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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