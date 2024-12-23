00757和台積電（2330）最值得加碼時機？ 小車：投資困難處「樂觀中止步、悲觀中前行」

投資的困難點在「於樂觀中止步，悲觀中前行」

股神巴菲特的名言：「別人貪婪我恐懼，別人恐懼我貪婪。」

投資最難的地方在於「違反人性」，人易受到羊群效應影響，下意識覺得人多的地方較安全。因此當大眾一頭熱將某個標的捧上天時你跟著進場，當別人看衰將公司罵得一文不值時你連忙停損。覺得只要跟著大部分的人買，總不會錯到哪裡。

殊不知，這世上的財富是呈80/20法則分布，20%的人擁有全世界80%的財富，甚至比這個比例還高。雖然民主社會靠的是少數服從多數，但在投資的世界裡從眾不一定有利，反而會令自己踏在累積財富的反向道路上。

所以在別人貪婪的時候我們要恐懼，在別人恐懼的時候我們反而要貪婪。以00757與台積電為例...

00757最值得大力加碼的時機其實是在2021年11月突破55元新高後，一路往下跌至2023年1月32元最低點，再起起伏伏直到2023年6月漲回55元，這段長達一年半的價格低迷期可以慢慢加碼，為什麼當時不買呢？ 台積電晶圓先進製程已領先全球數年，當2022年1月衝上新高688元後，一路下跌至2022年10月的379元，當時沒有加碼的朋友，又是為何不買呢？

答案在於「不敢」，因為逢低加碼是違反人性、遠離群眾的行為，在未來不可知的情況下，一人逆流航行在孤獨的河道上是辛苦的。加上網路、新聞媒體大肆地唱衰、悲觀言論的推波助瀾之下，即使心裡已

做好「雖千萬人吾往矣」的決心，其過程也容易因大眾三人成虎的說法而不斷自我懷疑。

因此投資最難的地方在於在樂觀中止步，在悲觀中前行。當標的價格高漲時，大眾總是對它的未來充滿信心，即便再高的價格也趨之若鶩。還信誓旦旦地說大跌時，必定買好買滿，然而真的等到大跌時，能付諸行動的人又有多少呢？

股市相同的戲碼不斷上演，關鍵在於自己要經歷多少次才能真正幡然醒悟，擺脫追高殺低，並做到逢低緊抱甚至加碼，高點止步或部分調節，才是累積財富的開始。

這篇文章寫給大家，也寫給我自己！

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