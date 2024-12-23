00959B選長天期優等生票面利率高的債券！ 達人：息收比股票ETF相對穩

如果雪友是40歳或50歲以後才開始投資，這年紀差不多是屆退、或已經退休，要更重視風險及現金流的規劃。

債券ETF的漲幅確實不如股票ETF，但它在息收的部份相對穩。

當股巿遇到大跌時，債券ETF會有防禦的效果。大家還記得2024/8/5台股創下歷史最大的跌幅跌了1800點但債券ETF是漲的，這是做股債配置的好處。

我建議可以的話投資組合裡有台股、美股的巿值ETF、高股息ETF，債券ETF。

這個投資組合涵蓋二大類

第一大類是：積極型以賺資本利得為主的台美股巿值ETF 第二大類是：防禦型以息收為主的高股息跟債券ETF

我自己的投資組合也是包含這四種類型的ETF，這個組合就像坐在有四支腳的椅子會安穩很多，至於各要投資多少比例因人而異。

一般常用年齡來做股債配置，就是現在的年紀是持有債券的比例，假如30歲就是債30% 股票70% 我個人覺得不一定要以年紀來做股債配置，主要看個人能承受多少的風險波動。不過隨著年紀漸長，將風險性較高、波動性高的產品比例調降會比較好，畢竟年紀大了在没有收入的情況下，我們最要重視的就是保本！

這四類型產品可以參考的標的有：

台股巿值ETF：0050、006208、00905、00922、00923等。 美股巿值ETF：00916、00924、00646、00858等。 季配高股息ETF：00918、0056、00713、00878、00915、00919

喜歡月配息但對於月配高股息ETF有些許失望的雪友，財經雪倫也整理幾檔月配債券ETF給大家參考：

月配債券ETF：00959B、00772B、00773B、00933B、00937B等。

雪友可能對月配債券ETF 00959B比較陌生一些些，我幫大家筆記一下重點：

00959B投資15年期以上BBB投資等級美國公司債券。

投資策略：

以「投資等級債券」、「長天期」與「票面利率前10%高」為主要篩選標準。

投資等級債券就像是債券優等生，表示信評好，較不用擔心。 債券天期愈長對利率敏感度愈高，當FED降息時價格上漲的幅度會愈大。 票面利率前10%高，表示選出較高利率的債券。

白話說：選長天期優等生票面利率高的債券

追蹤指數為100檔以上由全球企業於美國發行的投資級美元計價債券。

持有的債券檔數愈多愈可以分散風險。

持有成分債：高盛集團、甲骨文、波音、查特通訊、聯合聖保羅銀行、法國興業銀行、星座能源發電、 美洲移動通訊、開利全球等。

擔心川普因素、看不清股巿未來方向，但想收取相對穩定的息可以參考一下。00959B最近一次配息金額0.052元，以12月20日收盤價9.85元計算下來，年化債息率約6.3% 有興趣的雪友可以留意一下除息交易日2025年1月3日，最後買進日1月2日。

（註）此文為個人心得非投資買賣建議，投資一定有風險，投資前還是要先做好功課後再進場。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。