00959B低股價、高票息…11月受益人數暴增34％！搭00937B每個月領兩次息

美國擁有全球最大的債券市場，不僅選擇豐富、交易活絡，也因為市場規模龐大，而有效避免流動性問題。對於風險與收益兼顧的投資者來說，BBB信評等級的公司債是多樣選擇中的最佳平衡點。

即使是川老大上台後，市場預期降息的腳步可能會放緩，但你知道嗎？2025年大家還是搶著當「債主」！

好幾個朋友跑來問我，有沒有年息6%的投等債ETF？嘿嘿，當然有啦！今天老牛就幫大家整理出來，目前四檔熱門的投等債ETF，讓你輕鬆選！

如果你想要雙週領息的話，同樣搭配投等美債的話，這裡老牛再給你一個好選擇。

最近的高股息ETF被降息風一吹，像風中的蠟燭一樣，搖過來晃過去，有點難受對吧？不過別擔心，反而債券ETF就像一把穩定的大傘，12月又再降息一碼，成為領息族的避風港啦！就像一把穩穩的大傘，特別是在現在這種市場震盪的時候，幫大家擋風遮雨。

債券的收益來源可是由穩定的「票息率」來支撐，就像你每個月定時收到租金一樣，安心又穩定～根據最新統計，債券ETF的總規模突破3兆元！成為許多領息族的新寵兒，這熱潮可不是沒有原因的。

前陣子老牛介紹過一些A級公司債ETF後，結果好幾個朋友跑來問我，有沒有年息6%的投等債ETF？嘿嘿，當然有啦！今天老牛就幫大家整理出來，目前四檔熱門的投等債ETF，讓你輕鬆選！

大華投等美債15Y+（00959B） 群益ESG投等債20+（00937B） 中信優息投資級債（00948B） 富邦全球投等債（00740B）

我知道你們心裡想的，到底「00959B」好不好呢？今年8月才成立的，對很多人來說可能還不太熟悉。別急，我給你幾個關鍵字讓你掌握重點：

當然啦，每個人的風險偏好不同，你可以根據自己的需求選擇最適合的投資策略。

剛剛有提到債券市場規模來到將近3兆元，再創歷史新高！而目前債券ETF已超過90檔，有點像是債券市場的「全明星賽」；各路高手齊聚，爭奪投資人的目光...

那問題來了，面對這麼多「明星選手」，我們到底該怎麼挑？別擔心，老牛幫你準備了一個簡單又好記的挑選法則——「YMCA」！

債券ETF要符合YMCA？那是什麼意思啊？

大家別誤會，其實YMCA恰好代表挑選債券ETF的重要關鍵字：

Y：高殖利率（Yield） M：月配息（Monthly） C：高票息（Coupon） A：美國市場（America）

簡單來說，投資人希望不只是有6%以上的穩定配息，還讓你每個月都有「零用錢」進帳。

這個YMCA法則，簡單又實用，不僅幫你快速鎖定明星ETF，還能確保你的投資是穩中求利。是不是很棒？

即使是川老大上台後，市場預期降息的腳步可能會放緩，但你知道嗎？2025年大家還是搶著當「債主」！

有兩個關鍵原因：

降息時，債券價格會上漲，也就是說你不僅能賺票息，還能賺資本利得！ 如果降息放緩，那也沒關係，長天期高票息一樣穩定進帳，幾乎就是坐收「雙贏」！

大華投等美債15Y+（00959B）目前的股價約在10元左右，採用「月配息」機制。專注於美國境內長天期投資級公司債，追蹤的指數是ICE 15年期以上BBB級大型美元公司債券指數。

這個指數會檢視債券在外流通的金額，以及來自三大信評機構的債券評級，從中挑選出票面利率排名前10%的優質債券作為成分股。可以說，00959B完美符合前面提到的YMCA法則！

所以，讓我們來看看00959B的三大亮點：

聚焦投資級債券：指數平均信評為BBB級，提供穩定性與收益的平衡。

長天期優勢：債券平均到期日超過25年，具備長期資本增值潛力。

票息王者：選出票息最高前10%的債券，目前票面利率高達6.6%，讓人心動不已！

這樣的設計，無論是追求穩定現金流，或是期待降息後的資本利得，都能滿足投資人的需求。

美國擁有全球最大的債券市場，不僅選擇豐富、交易活絡，也因為市場規模龐大，而有效避免流動性問題。對於風險與收益兼顧的投資者來說，BBB信評等級的公司債是多樣選擇中的最佳平衡點。

00959B的成份債券囊括全球產業龍頭，產業橫跨能源、公共事業、金融、科技。其中包含：

高盛集團：全美六大銀行之一，金融界翹楚 甲骨文：全球第二大軟體公司，科技巨頭 特許通訊：全美第二大有線電視 波音：全球第二大飛機製造商，航空業領導商 聯合聖保羅銀行：義大利第一大銀行

目前00959B總共持有90檔債券，風險等級屬於RR2

這些企業可謂各領域的佼佼者，打下00959B的優質基石。同時00959B設有產業權重上限10%的規範，在投資上不僅是滿足多元布局，更分散了產業風險，進一步提升穩定性。

熟悉債券市場的朋友都知道，BBB級債券雖然風險比AA或A級略高，但實際違約率僅有0.19%，依然處於較低水準。而這樣的選擇，能在穩定風險與收益率之間取得更好的平衡，成為穩健型投資人的絕佳選擇！

投資市場就像是一場追逐收益的馬拉松，比的是耐力、策略，還有眼光。穩健的投資人就像一位有耐力長跑的老將，默默地在跑道上累積成績。

00959B近兩次配息為0.055元及0.052元，目前年化配息率都有6%以上。

舉例來說，如果想要每天都來一杯星巴克，那就需要每月花5000元左右，持有90張00959B就可以搞定、如果想要每個月都想日本玩，那肯定需要10000元左右，那持有180張00959B就「沒問題」。

此外，00959B是市場上少數採用月底配息的債券ETF；也具備「平準金機制」，確保投資人領取配息時，不會因資金變動而被稀釋。不僅幫助你穩定現金流，還能實現財富累積的目標！

那麼對於需要現金流的退休銀髮族來說，將資產配置在債券ETF也是沒有問題的，以每月需要5萬元現金流來說的話，換算就是900張的00959B就可以了。

老牛～如果我想要雙周穩定當債主，你會怎麼建議呢？

感謝你看到這裡～老牛從一開始幫大家整理數據，介紹YMCA挑選法則，到推薦幾檔債券ETF，目的就是希望用心的投資人，能找到自己的投資亮點！

除了00959B屬於月底配息，票面利率及配息率來到6%。如果你想要雙週領息的話，同樣搭配投等美債的話，這裡老牛再給你一個好選擇－「群益ESG投等債20+(00937B)」。除了票面利率及配息率也是將近6%之外，00937B屬於月中配息。兩個搭配剛好就能雙週領息，穩穩當個「債主」，讓你的現金流更平穩囉！

川老大勝選之後，股市債市都迎來一波震盪；但對於追求穩定收入又兼顧資產增值的投資者，老牛認為才是找到價值，適合投資的好機會。

今天的影片也差不多進入尾聲了，但在結束前，老牛想幫大家總結幾個重要的重點，讓你看完後能更有方向感！

美國央行現在已進入降息循環，市場預期貨幣政策的寬鬆方向基本不會改變。美國經濟穩定成長，通膨壓力變小，也有新的投資機會，像是川老大的金融監管鬆綁政策，預計會對金融產業帶來利好。

說到今天介紹YMCA挑選法，我們用00959B為例來說明，它的吸引力可不只在高票息而已～還要注意它投資的可是全球龍頭企業的債券，行業覆蓋金融、科技、公共事業等等，囊括了美國S&P500中大部分的優質公司。優勢不只是穩定而已，還是分散風險的好選擇！

目前利率仍處於相對高點的情況下，正是投資人規劃長期資產配置的好時機！將長天期投等債納入核心投資組合，穩定產生現金流，為年終獎金之外的收入再加一筆額外的驚喜！

當然啦！聯準會主席鮑爾對於降息的腳步可能會更加謹慎，這也讓債券市場的利率走勢波動加大。在這樣的情況下，老牛一再提醒，謹慎評估風險後，找到適合自己風險承受能力的產品，才是最能安心抱緊哦。

投資講求策略與規劃，在高息ETF出現降息風時，債券ETF正是幫助你建立穩定現金流的好工具！老牛介紹過不少重要的債券ETF，但還是要記得多研究這些ETF的細節，找到最適合自己的組合。

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。