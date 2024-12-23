明年可能僅降息兩碼…00679B、00687B、00931B權回前波段低點！ 達人：反轉待川普上任

隨著聯準會（Fed）最近指出明年可能僅降息兩碼，以及美國聯邦政府面臨新一輪的政府停擺危機，再度引爆股、債雙殺，對於近期陸續進場美債ETF的投資人而言更是感到焦慮。股票漲，美債ETF跌！股票跌，美債ETF也在跌！究竟美債會跌到什麼時候？

首先，由於美國的通脹壓力尚未完全緩解，而勞動力市場的風險已經減少，聯準會認為不需要大力度的降息政策。因此聯準會宣布明年可能只降息兩碼，聯準會採取了一種較為平衡的方法，以避免激烈的政策轉變可能引發的市場動盪。市場對於短期內利率大幅下降的預期大受抑制，這導致債券價格下跌。

其次，美國政府在川普及馬斯克的影響下，未能通過眾議院議長提出的跨黨派支出法案，川普認為現階段就必須「提高舉債上限」，以保證自己後續任內的執政，政府停擺危機的威脅愈發明顯。這場政治角力不僅加劇了市場的不確定性，也對債市需求造成了直接的打擊。使美國聯邦政府恐於12/21再度關門。

美國政府為填補龐大的財政赤字，持續增發國債，進一步加大市場上的供應壓力。隨著新債券的發行，如果需求跟不上，債券價格自然下降。

也讓今（19）日美債相關ETF：00679B、00687B、00931B通通回到前波段低點。

在這樣的市場環境下，美債ETF遲遲無法出現投資人期望的表現。儘管美債被視為相對安全的避險工具，但在當前的政治和經濟環境下，過度依賴美債的投資策略可能會增加投資組合的風險。投資者應考慮多元化投資選擇，以抵禦利率波動和政府政策不確定性的風險。

綜上所述，投資者在考慮進入美債市場之前，應謹慎評估聯準會的降息預期、政府停擺的潛在風險以及其他政治和經濟因素可能帶來的長期影響。美債市場在可預見的未來可能仍面臨下行壓力，而根據過去觀察，許多投資商品往往在預期利空實現之前，都難以出現止跌跡象，而觀察了以上這些因素，其實都圍繞著一個人在轉，那就是「川普」！關稅+美國製造，分別會推升通膨與降低失業率，聯準會對川普上任，為市場打上預防針，而川普將於2025年1月20日開始執政，而當川普正式執政後，美債則很可能出現利空出盡，開始回升。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：美債ETF再度倒地！明年僅降息2碼、美國聯邦政府又有關門危機！美債恐跌到這時！

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