00940、00939、00929…月配ETF紛紛打回原形！ 00878今年配息沒有變少

高股息降息風一波接一波，上半年募集賣翻天的元大台灣價值高息（00940），當初的募集熱況還上榜「2024十大財經事件」，最新公告配息二度縮水，每張只配30元，當初的ETF巨嬰，如今成了棄嬰，專家表示，注意00940的資本平準金根本是負數，這個月還硬配0.03元，2025年真的不用對他太期待。

另一檔復華台灣科技優息（00929）今年3-5月配息0.2元、6-7月降到0.18元、8-10月連續下降到0.11元，11月後只剩下0.05元，引爆股民下車潮，同樣9字頭的還有統一台灣高息動能（00939），今年壓軸公告，配息降至成立以來的最低點，從0.063元到年底只剩0.05元，投資人驚呼，「00878真的有夠厲害，今年配息只有更多沒有變少，撐得起這片天！」

理財專家表示，台灣人酷愛存股領息，2023年高股息ETF跟上大盤漲勢，多檔報酬率跟息率都表現亮眼，2024上半年投信業接連推出多檔ETF掛牌搶市，但今年台股漲勢只延續到上半年，第三季後進入修正期，8/5當日甚至重挫1807點，以19830點作收，創下史上單日收盤最大跌點，市值一日蒸發近6兆元，造成今年新發的台股ETF無法累積資本利得，前幾個月或許還能勉強打腫臉充胖子，越近年底口袋空空，配息就只能逐步縮水。

但國泰永續高股息（00878）已經成立快五年，多年來帳上積累深厚的資本利得，基金規模高達3,727億元，從投信官網可看到最新12/19的基金淨值是22.07元，官網清楚指出本基金淨值主要由「基本面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」所組成，其中「資本損益平準金」包含已實現及未實現的資本損益和已實現及未實現的資本損益平準金，目前00878帳上這部位累計是6.35元，而00940是-0.8元，雙方差距極大，明顯可見00878的配息實力大勝00940。

00940淨值組成表

00878淨值組成表

資料來源：各投信官網

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