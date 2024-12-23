00687B領高配息…降息還有機會賺取資本利得！ 30元以下跟前波高點打88折

美國聯準會宣布12月再降1碼，同時釋出緩步降息立場，連帶讓美國10年期公債殖利率提升到4.5%水位，多檔長天期公債周四(12/19)出現甜甜價，復華20年美債(00768B)、元大美債20年(00679B)、富邦美債20年(00696B)跌幅都超過1%，國泰20年美債(00687B)更可看見30元以下價格，跟前波高點33.81%相比，大約打了88折。

公債殖利率再次來到前波高點，回顧過去，還在降息循環中，殖利率多將再次走低，所以不少投資人趁勢上車，群益ESG投等債20+(00937B)、元大美債20年(00679B)、國泰20年美債(00687B)，週四成交量都突破9萬張，市場專家點出，2025年川普上任後，股市波動性可能會大幅增加，建議提升波動較小的債券部位，且未來美國仍會持續降息，長天期公債更是投資人的首選，不僅能一邊領較高配息，降息時還有機會賺取資本利得。

舉例來說，國泰00687B就是一項好選擇，存續期間約16.43年，假設未來殖利率再降1%，後續將有望反彈16%的報酬，不僅如此，配息表現也很誘人，第4季每股配息0.38元，年化配息率約4.94%，受到投資人青睞，最新規模超過2470億。

如果是稍微積極一點的「債主」們，可以選擇國泰20年美債正2(00688L)，主要追蹤彭博20年期美國公債正向二倍指數，以期貨契約為主要投資標的，槓桿操作之下，價差更顯著、有望得到較大的獲利表現，週四(12/19)下跌到近一年多來最低點，逼近歷史最低價，跟前波高點相比約可享77折優惠，目前一張僅不到8千元。不過要特別提醒投資人，00688L較適合短線或事件性操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。