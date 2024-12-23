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永豐五檔股債 ETF 配息金額出爐 12月23日為除息前最後買進日

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
永豐投信公告12月五檔股債ETF配息金額。本報資料照片
永豐投信公告12月五檔股債ETF配息金額。本報資料照片

永豐投信公告12月五檔股債ETF配息金額，包含永豐優息存股ETF(00907)、永豐10年A公司債ETF(00836B)、永豐1-3年美公債ETF(00856B)、永豐20年美公債ETF(00857B)及永豐ESG銀行債15+ ETF(00958B)，配息金額可上永豐投信官網查詢，欲把握本次配息的投資人請留意，聖誕節前一天12月24日為除息日，最後買進日為12月23日，預計2025年1月20日發放配息。

基金經理人林永祥表示，目前00907前十大成分股中，有七家是金融業，航空、金融、海運比重占超過40%，是台股唯一金融+傳產ETF，適合存股族買進及長期持有。川普新任命的財長貝森特（Scott Bessent）提出「333計畫」，透過放寬金融管制及設定舉債紅線、擴大能源供給的做法控制通膨，對於債市和股市是利多，美國聯準會降息加上美債殖利率走低，法人看好債券價格受惠。

美國12月公布的服務業PMI指數走揚來到58.5，優於預期為2021年10月以來最高水準；12月綜合PMI指數56.6創2022年3月以來新高，公布數據顯示商業活動加速擴張，服務業表現亮眼帶動經濟增長，強勁的經濟好轉會持續到新的一年。00907追蹤「特選臺灣優選入息存股指數」，依據股利發放指標，只挑選近三年連續發放現金股利的企業；並納入公司獲利指標，選擇近三年每股盈餘皆為正的企業，透過不同篩選邏輯的ETF搭配，適合長期存股領息的投資人。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00857B永豐20年美公債 00907永豐優息存股 ETF 存股 配息

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