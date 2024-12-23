快訊

台積電開高30元 台股早盤漲逾400點

台鐵公司化周年事故不減反增 被酸「台鐵根本沒螺絲」

起火前母子曾爭吵…板橋民宅凌晨惡火3人傷 53歲女全身50%燒傷

FOMC 偏鷹言論令市場震盪 成為美股布局機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
美股。美聯社
美股。美聯社

12月19日FOMC會議召開，雖然降息1碼符合市場預期，但表示預計2025年降息兩次(每次1碼)、2026年降息兩次(每次1碼)、2027年降息一次(1碼)，大幅低於市場預期，較前次FOMC會議點陣圖降息幅度大幅減少，受此影響美國股債雙雙大跌。永豐投信表示，降息步伐趨緩的基礎是FOMC上調對明年美國GDP成長率、核心通貨膨脹及下調失業率的預測，美股受此影響跌幅較大，但對中長期來講或許是布局機會。

永豐美國大型500股票ETF（00858）經理人林永祥表示，FOMC會議前市場對美股預期較為亢奮，美股屢創新高，這次FOMC降息態度轉趨保守後，市場情緒有所降溫，未來若部分經濟數據或川普政策實施時間不如市場預期，短期回檔後便是中長期布局美股機會。

尤其在FOMC上調美國明年GDP成長率至2.1%的背景下，投資人仍可以積極關注美股布局機會，選擇投資美國大型股ETF是適合的投資方式。

永豐美國大型500股票ETF(00858)追蹤指數為STOXX美國500股票指數，相對於S&P 500指數對於成分股的選擇更加靈活，不同於S&P 500指數有連續四個季度的盈利限制要求，STOXX美國500股票指數則更側重於市值和流動性，在成份股選擇上能更快捕捉大市值股票。因此，永豐美國大型500股票ETF基金(00858)適合希望把握美股多頭行情，布局美國大型股投資機會的投資者。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

永豐美國500大（00858） 美國 降息

延伸閱讀

又抹黑跨性別 川普：美官方政策將只有兩種性別

川普2.0 經部推演三風險 課徵關稅方面相對安全

川普2.0 台商、陸企海外競爭加劇

美降息減速…海外債套牢富豪戶 為何11月獨鍾基金？

相關新聞

明年可能僅降息兩碼…00679B、00687B、00931B權回前波段低點！ 達人：反轉待川普上任

隨著聯準會（Fed）最近指出明年可能僅降息兩碼，以及美國聯邦政府面臨新一輪的政府停擺危機，再度引爆股、債雙殺，對於近期陸續進場美債ETF的投資人而言更是感到焦慮。

00940、00939、00929…月配ETF紛紛打回原形！ 00878今年配息沒有變少

國泰永續高股息（00878）已經成立快五年，多年來帳上積累深厚的資本利得，基金規模高達3,727億元，從投信官網可看到最新12/19的基金淨值是22.07元...

00687B領高配息…降息還有機會賺取資本利得！ 30元以下跟前波高點打88折

美國聯準會宣布12月再降1碼，同時釋出緩步降息立場，連帶讓美國10年期公債殖利率提升到4.5%水位，多檔長天期公債周四(12/19)出現甜甜價，復華20年美債(00768B)、元大美債20年(00679B)、富邦美債20年(00696B)跌幅都超過1%，國泰20年美債(00687B)更可看見30元以下價格，跟前波高點33.81%相比，大約打了88折。

這日股ETF金融佔比高 受惠升息與日企轉骨！

自2021年日本的證交所改革措施以來，不僅推動日企轉骨，更進一步帶動股票回購、股利提升等，日股ETF受到市場高度關注下，2024年有許多日股ETF新兵報到，成為日股投資新選擇！

永豐五檔股債 ETF 配息金額出爐 12月23日為除息前最後買進日

永豐投信公告12月五檔股債ETF配息金額，包含永豐優息存股ETF(00907)、永豐10年A公司債ETF(00836B)...

FOMC 偏鷹言論令市場震盪 成為美股布局機會

12月19日FOMC會議召開，雖然降息1碼符合市場預期，但表示預計2025年降息兩次(每次1碼)、2026年降息兩次(每...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。